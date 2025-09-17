قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرص عمل في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن.. رابط للتقديم

وزارة العمل
وزارة العمل

تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام الكوادر المصرية، أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء ، عن فتح باب التقديم على 9 فرص عمل وفرتها الوزارة ، هي 3 عمال للعمل في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون ،للعمل على ماكينات صناعة كرتون بشرط خبرة في تشغيل الماكينات الخاصة بطباعة وقص الكرتون،و 6 عمال للعمل في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، بشرط خبرة في تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة ،وإلمام في متابعة التشغيل والإنتاج .. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار ما جرى الاتفاق عليه بين وزيري عمل مصر والأردن،وتسهيل اجراءات  استقدام العمالة .. وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص من اليوم الأربعاء الموافق 17-9-2025 ،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالأردن

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

د. محمود شلبي

هل ارتداء النقاب سراً بسبب رفض أهلي عقوق للوالدين ؟.. أمين الفتوى يجيب

الإفتاء

يعرضهم لمخاطر.. أمين الإفتاء: استغلال الآباء لأبنائهم على السوشيال ميديا حرام

دار الإفتاء

هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

