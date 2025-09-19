فتح باب التقديم أمام شباب الإسماعيلية على برنامج تدريبي في البناء والتشييد

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم ببرنامج تدريبي نوعي في مجال البناء والتشييد بمركز تدريب مهني المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع شركة "ابدأ إديو" الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتنمية ودعم الصناعة إبدأ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن البرنامج يوفّر تدريبًا عمليًا متخصصًا بإشراف مدربين معتمدين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة العمل، فضلًا عن كونه منحة مجانية بالكامل تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

ودعا وزير العمل الشباب الطموح إلى سرعة التسجيل للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة، والانطلاق نحو مسيرة مهنية واعدة في قطاع البناء والتشييد عبر الرابط التالي:

🔗 https://www.ebda-edu.com/vtc-trainees-registration