الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتح باب التقديم أمام شباب الإسماعيلية على برنامج تدريبي في البناء والتشييد

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم ببرنامج تدريبي نوعي في مجال البناء والتشييد بمركز تدريب مهني المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع شركة "ابدأ إديو" الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتنمية ودعم الصناعة إبدأ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن البرنامج يوفّر تدريبًا عمليًا متخصصًا بإشراف مدربين معتمدين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة العمل، فضلًا عن كونه منحة مجانية بالكامل تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

ودعا وزير العمل الشباب الطموح إلى سرعة التسجيل للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة، والانطلاق نحو مسيرة مهنية واعدة في قطاع البناء والتشييد عبر الرابط التالي:
🔗 https://www.ebda-edu.com/vtc-trainees-registration

وزارة العمل مبادرة ابدأ تدريب الشباب

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق طبيعية لتبييض الأسنان.. احترسي من هذه الأكلات في اللانش بوكس

دهون البطن

خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

