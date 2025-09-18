قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
حماس: الفيتو الأمريكي تواطؤ سافر وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم

أعلنت وزارة العمل، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن آلاف فرص العمل الجديدة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

فتح باب التقديم أمام العمالة المصرية

أكد وزير العمل، محمد جبران، حرص الوزارة على متابعة استلام راغبي العمل لوظائفهم، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى توفير وظائف مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

كما أكد جبران، فتح باب التقديم أمام العمالة المصرية لشغل عدد من الوظائف المتاحة في الأردن، للتوسع في فتح أسواق عمل جديدة بالخارج وتوفير فرص عمل للشباب المصري في قطاعات متنوعة.

أبرز المعلومات عن نشرة التوظيف نصف الشهرية لوزارة العمل «داخليا»

ـ عدد الوظائف المتاحة: 3701 فرصة عمل.

ـ عدد الشركات المشاركة: 44 شركة قطاع خاص.

ـ المحافظات المتوفر بها الوظائف:

القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ المنيا ـ المنوفية ـ السويس ـ الشرقية ـ البحر الأحمر ـ بني سويف ـ أسيوط ـ جنوب سيناء.

ـ فترة التقديم: خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

ـ أماكن التقديم:

يتم التقديم من خلال:

ـ الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.

ـ مديريات العمل بالمحافظات.

ـ الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

ـ أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان.

المزايا:

ـ رواتب مجزية تبدأ من الحد الأدنى للأجور.

ـ تأمين صحي واجتماعي.

الفئات المستهدفة

ـ الشباب من مختلف المؤهلات.

ـ ذوي الهمم ضمن نسبة الـ 5% المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

أبرز التخصصات المطلوبة

ـ مهندسون (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات).

ـ محاسبون، أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، أخصائي تمويل.

ـ مشرفو إنتاج، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات.

ـ سائقون رخص أولى وثانية وثالثة، بائعون، أفراد أمن، عمال إنتاج ونظافة.

ـ مهن الفندقة والمطاعم بجميع الأقسام.

تفاصيل الوظائف المتاحة في الأردن عبر وزارة العمل

بلغ إجمالي الوظائف المتاحة 9 فرص عمل موزعة على شركتين أردنيتين:

1-  الشركة الأردنية لصناعة الكرتون

عدد الوظائف: 3 عمال.

التخصص: العمل على ماكينات صناعة الكرتون.

الشروط: خبرة سابقة في تشغيل ماكينات الطباعة والقص.

2-  شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي

عدد الوظائف: 6 عمال.

التخصص: تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة.

الشروط: خبرة في التشغيل والإنتاج مع القدرة على متابعة خطوط التصنيع.

مواعيد وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل

بدأ التقديم من الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 5 أيام فقط.

ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل.

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لزيادة فرص التوظيف الخارجي، وفتح مجالات جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج، بما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للشباب من خلال توفير فرص عمل في قطاعات صناعية مختلفة.

