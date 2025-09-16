قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الفراخ والبيض
الفراخ والبيض
خالد يوسف

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وسط متابعة من المواطنين والمربين لحركة البيع والشراء، بعد موجة من الاستقرار في أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، لتسجل الفراخ البيضاء اليوم انخفاضًا مقداره جنيه واحد في الكيلو، وهو النوع الأكثر استهلاكًا في السوق المصري.


أسعار الفراخ اليوم في الاسواق

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 60 جنيهًا، بينما تراوح السعر للمستهلك النهائي في المحلات والأسواق بين 65 و 75 جنيهًا للكيلو.


سجلت الفراخ الساسو انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الكيلو في المزارع نحو 105 جنيهات، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 106 و 115 جنيهًا للكيلو.

أما الفراخ البلدي فقد تراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 105 و 125 جنيهًا للمستهلك، في ظل ارتفاع الطلب عليها رغم سعرها المرتفع مقارنة بالفراخ البيضاء.


سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم نحو 60 جنيهًا للكيلو في البورصة لتجار الجملة، بينما وصل السعر في الأسواق إلى حوالي 70 جنيهًا للمستهلك.


أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- تراوح سعر البانيه ما بين 180 - 200 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر الأوراك ما بين 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

- سعر الأجنحة تراوح بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو. 

- أما الدبابيس سجلت سعر  100 جنيهًا للكيلو.


اسعار البط اليوم

البط البلدي: 99 - 100 جنيه للكيلو.

البط الفرنساوي: 64 - 65 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي: 89 - 90 جنيهًا للكيلو.

البط البغالي: 69 - 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي والحمام

- اللحم الرومي الأبيض: 99 - 100 جنيه للكيلو.

- اللحم الرومي الأسمر: 109 - 110 جنيهات للكيلو.

- الحمام: 170 جنيهًا للزوج.

- الأرانب: 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

واصلت أسعار البيض استقرارها اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.

- تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين  150 و 160 جنيهًا. 

- البيض الأحمر تراوح بين 150 و 155 جنيهًا للكرتونة.

- بينما سجل البيض الأبيض سعرا تراوح بين 135 و 140 جنيهًا للكرتونة.

