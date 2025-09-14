أنقذ فريقه.. صلاح يسجل هدف الفوز لليفربول على بيرنلي ويقوده لصدارة البريميرليج

استطاع فريق ليفربول الانجليزي، انتزاع فوزًا صعبًا على ضيفه بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق كابتن منتخب مصر وجناح الريدز محمد صلاح.

أداء باهت وركلة جزاء تنقذ الريدز

شهد الشوط الأول من لقاء ليفربول وبيرنلي، أداءً باهتًا من ليفربول، الذي لم يشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى بيرنلي، بينما أظهر الأخير تماسكًا دفاعيًا قويًا، حتى الدقيقة 38 من الشوط الأول، التي شهدت تغييرا اضطراريًا من مدرب ليفربول، أرني سلوت، بخروج ميلوس كيركز ونزول أندري روبرتسون، لتفادي حصول الأول على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد لمسة يد على اللاعب التونسي حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء، لينجح صلاح في ترجمتها إلى هدف الفوز الغالي.

صلاح يقود الريدز للصدارة

خطف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، الذي شارك في اللقاء أساسيًا، واستمر حتى نهاية المباراة، هدف الفوز القاتل لفريقه، الذي قاده الى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

بدأ بيرنلي اللقاء بمحاولات من أجل التسجيل، وذلك بعد تمريرة عشوائية وصلت لجايدون أنتوني وصوبها أعلى العارضة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 59، عبر دومينيك سوبوسلاي، بعد تسديدة مفاجئة ذهبت بجوار القائم.

طرد لاعب بيرنلي

وتعرض ليزلي أوجوتشوكو لاعب بيرنلي للطرد في الدقيقة 84، وذلك بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية، وتم طرده مباشرة.

وضغط فريق ليفربول، من أجل تسجيل هدف الفوز، إلا أن دفاعات بيرنلي حرمت الريدز من تسجيل الهدف الأول، وسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، من ضربة جزاء.

محمد صلاح يواصل أرقامه القياسية

انفرد نجم ليفربول محمد صلاح، بعد هدفه في مباراة ليفربول وبيرنلي، بالمركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 188 هدفًا، متخطيًا الإنجليزي أندي كول، مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

وأصبح أمام صلاح 3 لاعبين فقط، هم الإنجليزي آلان شيرار متصدر جدول الترتيب برصد 260 هدفًا، ثم هاري كين برصيد 213 هدفا، وواين روني برصيد 208 أهداف.