ما حكم الصلاة باتجاه القبلة الخاطئ؟.. الأزهر للفتوى: عليه إعادتها في هذه الحالة
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
أنقذ فريقه.. صلاح يسجل هدف الفوز لليفربول على بيرنلي ويقوده لصدارة البريميرليج

خالد يوسف

استطاع فريق ليفربول الانجليزي، انتزاع فوزًا صعبًا على ضيفه بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق كابتن منتخب مصر وجناح الريدز محمد صلاح.

أداء باهت وركلة جزاء تنقذ الريدز

شهد الشوط الأول من لقاء ليفربول وبيرنلي، أداءً باهتًا من ليفربول، الذي لم يشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى بيرنلي، بينما أظهر الأخير تماسكًا دفاعيًا قويًا، حتى الدقيقة 38 من الشوط الأول، التي شهدت تغييرا اضطراريًا من مدرب ليفربول، أرني سلوت، بخروج ميلوس كيركز ونزول أندري روبرتسون، لتفادي حصول الأول على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد لمسة يد على اللاعب التونسي حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء، لينجح صلاح في ترجمتها إلى هدف الفوز الغالي.

صلاح يقود الريدز للصدارة

خطف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، الذي شارك في اللقاء أساسيًا، واستمر حتى نهاية المباراة، هدف الفوز القاتل لفريقه، الذي قاده الى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

بدأ بيرنلي اللقاء بمحاولات من أجل التسجيل، وذلك بعد تمريرة عشوائية وصلت لجايدون أنتوني وصوبها أعلى العارضة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 59، عبر دومينيك سوبوسلاي، بعد تسديدة مفاجئة ذهبت بجوار القائم.

طرد لاعب بيرنلي

وتعرض ليزلي أوجوتشوكو لاعب بيرنلي للطرد في الدقيقة 84، وذلك بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية، وتم طرده مباشرة.

وضغط فريق ليفربول، من أجل تسجيل هدف الفوز، إلا أن دفاعات بيرنلي حرمت الريدز من تسجيل الهدف الأول، وسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، من ضربة جزاء.

محمد صلاح يواصل أرقامه القياسية

انفرد نجم ليفربول محمد صلاح، بعد هدفه في مباراة ليفربول وبيرنلي، بالمركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 188 هدفًا، متخطيًا الإنجليزي أندي كول، مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

وأصبح أمام صلاح 3 لاعبين فقط، هم الإنجليزي آلان شيرار متصدر جدول الترتيب برصد 260 هدفًا، ثم هاري كين برصيد 213 هدفا، وواين روني برصيد 208 أهداف.

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

وزير التربية والتعليم

أرشيفية

قادة حماس

أرشيفية

فيلم لا أرض أخرى

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

المتهم

مشاجرة دمياط

المتهمين

المتهم

