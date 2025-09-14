قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل

خالد يوسف

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة حجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الذين طالبوا بمهلة إضافية لاستيفاء المستندات وسداد المقدم.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن آخر موعد لـ حجز شقق سكن لكل المصريين 7 سيكون يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، مشددًا على ضرورة استكمال جميع الخطوات قبل هذا التاريخ لضمان قبول الطلب.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإقبال على التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7 شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قام أكثر من 238 ألف مواطن برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني، بينما سدد 148 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن.

شروط وخطوات حجز شقق الإسكان الجديدة 2025

شراء كراسة الشروط المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية عبر البريد المميكن.

استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط حتى يتم اعتماد الطلب رسميًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

يشترط تقديم المستندات الأساسية التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

شهادة دخل حديثة.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

وأفادت الوزارة أنه للاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو الدفع يمكن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم (15999) المتاح على مدار 24 ساعة.

وفي حالة رفض الطلب لأسباب مثل (تجاوز الدخل المحدد – السن – سبق الاستفادة – وجود طلب سابق)، يمكن الاتصال بالأرقام: 5777 – 5999 – 1188 – 090071117، من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، كما يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق.

أنواع كراسات شروط الإسكان الاجتماعى 

تتكون كراسات شروط الإسكان الاجتماعى من عدة أنواع كالآتي:

ـ الكراسة الأولى مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم بالمحافظات تحت الإنشاء، مع تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

ـ الكراسة الثانية متاحة للمواطنين وعملاء سابقين، وتتيح التقديم على وحدات جاهزة للتسليم في محافظات محددة.

ـ الكراسة الثالثة تقتصر على العملاء السابق طلبهم على إعلان «سكن لكل المصريين 5».

