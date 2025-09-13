قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسماعيل يوسف: قرار الخطيب تأخر كثيرًا.. والأهلي لا يقف على شخص
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام
طارق السيد: حسام غالي يتفوق إداريًا على سيد عبد الحفيظ بـ الأهلي
بركات: وجود خالد مرتجي يضمن استمرار النظام داخل الأهلي
شادي محمد يكشف موقف الخطيب من دعمه لـ محمود طاهر
صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن
طارق السيد: الزمالك قادر على تقديم مباراة قوية أمام المصري
قبل مواجهة المصري ..الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الزمالك
صرخة طالب من جامعة سوهاج : 4 سنوات من التفوق مهددة بسبب تعنت أستاذ جامعي
موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
أحمد موسى لـ الخطيب: استمر في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

خالد يوسف

احتلت أسعار الدواجن من فراخ بيضاء وبلدي وساسو صدارة محركات البحث، ويرجع ذلك إلى رغبة المواطنين والتجار في معرفة آخر التحديثات، حيثُ أن أسعارها دائماً ما تكون في حالة من التذبذب، سواء كان ارتفاع او تراجع، نظرًا لأنها تعتمد على الكثير من العوامل التي تؤثر عليها، مثل حركة العرض والطلب. 
 

أسعار الفراخ اليوم

- الفراخ البيضاء.. بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 62 - 63 جنيهًا، بينما تراوح السعر للمستهلك بين 72 - 77 جنيهًا للكيلو.

فراخ بيضاء

- الفراخ الساسو.. بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو «الحمراء» في المزرعة 102 - 103 جنيهات، بينما تراوح السعر للمستهلك بين 112 - 117 جنيهًا للكيلو.

فراخ ساسو

- الفراخ البلدي.. بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 119 - 120 جنيهًا، بينما تراوح السعر للمستهلك بين 130 - 135 جنيهًا للكيلو.

فراخ بلدي

- الفراخ الأمهات.. بلغ سعر كيلو الفراخ الامهات في المزرعة 65 جنيهًا، بينما تراوح السعر للمستهلك بين 75 - 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- تراوح سعر كيلو البانيه في الاسواق ما بين 180 - 200 جنيهًا للكيلو.

بانيه

- سجل سعر كيلو الأوراك في الاسواق 70 - 90 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص 90 - 110 جنيهات.

اجزاء الفراخ

- سجل سعر كيلو الأجنحة في الاسواق 50 - 55 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيهًا.

اسعار البط اليوم

- البط البلدي: 99 - 100 جنيه للكيلو.

- البط الفرنساوي: 64 - 65 جنيهًا للكيلو.

بط

- البط المسكوفي: 89 - 90 جنيهًا للكيلو.

- البط البغالي: ناهز سعر الكيلو 69 و70 جنيهًا.

سعر كيلو الرومي في الاسواق اليوم

- اللحم الرومي الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 99 و 100 جنيه.

الرومي

- اللحم الرومي الأسمر: بلغ سعر الكيلو 109 و 110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 146 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 156 جنيهًا.

بيض أبيض وأحمر

سعر كرتونة البيض الأبيض 138 جنيهًا، لتباع للمستهلك 148 جنيهًا.

البيض

ارتفع سعر البيض البلدي ليسجل 170 جنيها، حيث يعد سعر طبق البيض البلدي أعلى مقارنة بالبيض الأبيض والأحمر، ويرجع ذلك غالبًا إلى قلة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ كيلو الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ البلدي الفراخ الأمهات الدواجن والبيض

