متحدث الوزراء: تقديم 105 ملايين خدمة طبية في العام الجاري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تولي أهمية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للتخفيف عن المواطنين وهي مشروع اجتماعي تكافلي.

وأضاف محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أننا نشهد طفرة في القطاع الصحي من المستشفيات والمنشئات الصحية التي توفر خدمات طبية لم تكن متوفرة من قبل.

وأشار إلى أنه تم تقديم 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية في العام الجاري بمختلف محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أننا نقدم خدمات طبية لأول مرة في مناطق نائية لم يتمتع بها المواطن من قبل، ومن المهم المحافظة على الجودة في تقديم الخدمة ومعاملة المواطنين بأفضل رعاية ممكنة والالتزام بمعايير الجودة.