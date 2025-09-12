قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي
أصل الحكاية

صدام ناري وتحرك جون إدوارد .. موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

خالد يوسف

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في لقاء ناري مع النادي المصري البورسعيدي، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، حيث يحتل المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويلتقي مع الزمالك صاحب المركز الثاني، في قمة مواجهات هذا الأسبوع.

تحرك عاجل من جون ادوارد في أزمة المستحقات

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحركاته من أجل امتصاص غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحل أزمة المستحقات والشكوى التي تقدم بها اللاعبون لمجلس الإدارة لتأخر الحصول على مستحقاتهم.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد وعد لاعبي الزمالك بصرف مستحقاتهم المتأخرة عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري، موضحا أن قرار إدوارد بصرف المستحقات جاء بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريقين غدًا، مشيرًا إلى أنهم طالبهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير.

3 غيابات وتجديد الثقة في الحارس

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، على استمرار محمد صبحي في حماية عرين القلعة البيضاء فى مباراة المصري البورسعيدي غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويؤمن فيريرا بقدرات محمد صبحي في حماية عرين القلعة البيضاء، كما أنه لا يميل إلى تطبيق التدوير فى هذا المركز، لكنه وعد فى نفس الوقت الحراس الآخرين بالحصول على الفرصة فى الوقت المناسب.

ويفتقد فريق الزمالك خدمات 3 لاعبين فى مباراة المصري، هم كل من محمود حمدى الونش للإيقاف للطرد المباشر فى لقاء وادي دجلة الأخير، ومحمد شحاتة بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يستمر غياب أحمد ربيع بسبب تمزق العضلة الضامة التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم.

موعد مباراة الزمالك والمصري

من المقرر ان يكون موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري نايل 2025، غداً السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، حيث تنطلق صفارة الحكم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الامارات، ويشهد ملعب برج العرب بالاسكندرية مواجهة قوية بين الاخضر والفارس الابيض ضمن منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تعد قناة اون تايم سبورت من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في دوري نايل 2025، حيث تتميز القناة بوجود استوديو تحليلي مجهز بالكامل، مع وجود ابرز المعلقيين والرياضبن الكورة في الوطن العربي، وجاء ترددها نحو التالي:ـ 

ـ علي القمر الصناعي النايل سات.

ـ التردد: 11862.

ـ معامل الاستقطاب: رأسي.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معدل التصحيح: 5/6.

ـ علي القمر الصناعي العرب سات.

ـ التردد: 10853.

ـ الاستقطاب: أفقي (H).

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ـ حراسة المرمى: محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد فتوح.

ـ خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

ـ خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان ألفينا بيزيرا.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

