الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
أصل الحكاية

رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف

تترقب جماهير الكرة المصرية بشغف، المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام بينهما على ملعب «4 أغسطس»، معقل «الخيول»، في السابعة مساء غد الثلاثاء، وذلك لعدة أسباب.

مباراة مفصلية في تأهل منتخب مصر لكأس العالم

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البوركيني، بالجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد مباراة الفراعنة مع الخيول، مباراة مفصلية في تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، خاصة أنها تؤثر على التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في 18 سبتمبر الجاري.

ويملك منتخب مصر قبل مباراته مع نظيره البوركينابي 1527.02 نقطة، بعد فوزه على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، بهدفين دون رد، في لقاء الجولة السابعة، ليحتل بها المركز 34 عالميا في تصنيف شهر سبتمبر.

الخيول تهدد الفراعنة بخصم نقاط

كشفت حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرقمية للنقاط، عن إمكانية خصم نقاط من رصيد «الفراعنة»، حال الخسارة أو التعادل أمام منتخب بوركينا فاسو، في لقاء الثلاثاء المقبل، ومنحه نقاط حال الفوز.

وجاءت الحسابات الرقمية، لتؤكد أن خسارة منتخب مصر من بوركينا فاسو يفقده 15.83 نقطة، ما يجعله يتراجع الى 1511.19، في حين يؤدي التعادل إلى خصم 3.33 نقطة، ما يجعل رصيد النقاط يتراجع إلى 1523.69.

الفوز يمنح منتخب مصر التأهل و 9.17 نقطة

حال فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو، يحصد «الفراعنة» بطاقة التأهل للمونديال رسميًا، بغض النظر عن نتيجة آخر مباراتين، إضافة إلى 9.17 نقطة في تصنيف «فيفا»، يرتفع بها رصيده للنقطة 1536.19 نقطة.

وحصد منتخب مصر في التوقف الدولي حتى الآن 8.23 نقطة، من فوز رسمي على إثيوبيا، وآخر ودي على المنتخب التونسي، وهو ما حققه المنتخب لثاني المشارك في كأس العرب أمس.

تغييرات في التشكيل الأساسي للفراعنة

يدرس حسام حسن الاعتماد على الشناوي أساسيا، مع الدفع في خط الدفاع بـ رامي ربيعة ومعه خالد صبحي وحسام عبدالمجيد ومحمد هاني ظهير أيمن ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

وفي منتصف الملعب مروان عطية ومهند لاشين حال اكتمال جاهزيته بعد إصابته من آلام الظهر وأمامهم محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، وفي حال عدم الدفع بمهند لاشين بجانب مروان عطية سيتم الدفع بمصطفى محمد أساسيًا بدلًا من أسامة فيصل.

المنتخب البديل الخيول الفراعنة فيفا منتخبي مصر وبوركينا فاسو المنتخب المصري منتخب بوركينا فاسو كأس العالم

