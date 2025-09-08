رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»

تترقب جماهير الكرة المصرية بشغف، المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام بينهما على ملعب «4 أغسطس»، معقل «الخيول»، في السابعة مساء غد الثلاثاء، وذلك لعدة أسباب.

مباراة مفصلية في تأهل منتخب مصر لكأس العالم

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البوركيني، بالجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد مباراة الفراعنة مع الخيول، مباراة مفصلية في تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، خاصة أنها تؤثر على التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في 18 سبتمبر الجاري.



ويملك منتخب مصر قبل مباراته مع نظيره البوركينابي 1527.02 نقطة، بعد فوزه على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، بهدفين دون رد، في لقاء الجولة السابعة، ليحتل بها المركز 34 عالميا في تصنيف شهر سبتمبر.

الخيول تهدد الفراعنة بخصم نقاط

كشفت حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرقمية للنقاط، عن إمكانية خصم نقاط من رصيد «الفراعنة»، حال الخسارة أو التعادل أمام منتخب بوركينا فاسو، في لقاء الثلاثاء المقبل، ومنحه نقاط حال الفوز.

وجاءت الحسابات الرقمية، لتؤكد أن خسارة منتخب مصر من بوركينا فاسو يفقده 15.83 نقطة، ما يجعله يتراجع الى 1511.19، في حين يؤدي التعادل إلى خصم 3.33 نقطة، ما يجعل رصيد النقاط يتراجع إلى 1523.69.

الفوز يمنح منتخب مصر التأهل و 9.17 نقطة

حال فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو، يحصد «الفراعنة» بطاقة التأهل للمونديال رسميًا، بغض النظر عن نتيجة آخر مباراتين، إضافة إلى 9.17 نقطة في تصنيف «فيفا»، يرتفع بها رصيده للنقطة 1536.19 نقطة.

وحصد منتخب مصر في التوقف الدولي حتى الآن 8.23 نقطة، من فوز رسمي على إثيوبيا، وآخر ودي على المنتخب التونسي، وهو ما حققه المنتخب لثاني المشارك في كأس العرب أمس.

تغييرات في التشكيل الأساسي للفراعنة

يدرس حسام حسن الاعتماد على الشناوي أساسيا، مع الدفع في خط الدفاع بـ رامي ربيعة ومعه خالد صبحي وحسام عبدالمجيد ومحمد هاني ظهير أيمن ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

وفي منتصف الملعب مروان عطية ومهند لاشين حال اكتمال جاهزيته بعد إصابته من آلام الظهر وأمامهم محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، وفي حال عدم الدفع بمهند لاشين بجانب مروان عطية سيتم الدفع بمصطفى محمد أساسيًا بدلًا من أسامة فيصل.