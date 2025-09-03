المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

لا زالت الأجواء داخل القلعة الحمراء يشوبها التوتر والقلق، عقب رحيل المدير الفني الاسباني خوسيه ريبيرو، ومحاولات محمد يوسف المدير الرياضي السيطرة على نجوم الفريق، لعدم اطلاق اي تصريحات او تصرفات تجعلهم عُرضة لفرض عقوبات، الا ان نجمي الفريق تصرفا بطريقة عشوائية ليستحقا العقوبة.. فماذا حدث؟

قرار مفاجئ من نجم الأهلي

فوجئ مسئولو النادي الاهلي بتصرف غريب من نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، بتعاقده مع وكيل اللاعبين آدم وطني، رغم القرار الصادر من إدارة النادي بعدم التعامل معه خلال الفترة الماضية.

ويعود سبب هذا القرار إلى تصريحات وكيل وسام أبوعلي السابقة ضد النادي، أثناء فترة تواجد المهاجم الفلسطيني في صفوف الأهلي، والتي أثارت غضب الإدارة ودعتها لإصدار تعليمات واضحة بعدم فتح أي تعاملات مستقبلية معه.



إمام عاشور في مأزق

وضعت خطوة إمام عاشور الأخيرة، اللاعب في مأزق مع إدارة الأهلي، وكذلك الإدارة نفسها، إذ تضطر للتعامل بشكل غير مباشر مع وكيل اللاعب الجديد، في حال وجود أي مفاوضات تخص اللاعب، ما قد يفتح الباب أمام توتر جديد بين الطرفين.

وأصدرت إدارة القلعة الحمراء قرارا بإيقاف مفاوضات تمديد عقد إمام عاشور، خاصة أنه لا يزال عقده ساريا مع النادي، وطالبه محمد يوسف المدير الرياضي بضرورة الالتزام لحين فتح ملف تجديده مرة أخرى.

أزمة تصريحات عاشور وزيزو

لم تكن أزمة إمام عاشور هي الاخيرة، حيث كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن كواليس تواصل محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي مع ثنائي الفريق إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو في أعقاب تصريحات الثنائي على السوشيال ميديا.

كان «زيزو» وإمام قد خرقا حالة الصمت التي خيمت على الفريق منذ الخسارة أمام بيراميدز يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقام الثنائي بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال كريم حسن شحاتة خلال برنامجه المذاع على شاشة «الحياة»: «حصل اتصال ما بين كابتن محمد يوسف مع زيزو وإمام عاشور، وذلك بعد أزمة الثنائي، زيزو كان نزل بيان على السوشيال ميديا بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز، وبعدها إمام رد عليه من غير ما يكتب اسم زيزو».

عقوبة صارمة ضد إمام وزيزو

أكد كريم شحاتة، أن الأهلي غرم الثنائي إمام عاشور وزيزو 20% من قيمة القسط الشهري لرواتبهما، بسبب خرق اللائحة بالتصريح على السوشيال ميديا، رغم تحذير محمد يوسف للاعبين في وقت سابق من عدم خرق قاعدة التصريح على السوشيال ميديا.

وأضاف: «محمد يوسف كلم الاتنين في مكالمة جماعية، وصالحهم على بعض بعد ما خلى إمام عاشور يعتذر لـ زيزو، وقالهم خلي بالكم الفترة اللي جاية عايزين نركز مع الفريق ونسيبنا من الخلافات»