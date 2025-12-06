حملة توعوية استثنائية لجامعة قناة السويس داخل المستشفيات الجامعية لمحو الأمية وتعزيز الوعي الصحي والتعليمي

أطلقت جامعة قناة السويس حملة توعوية استثنائية داخل المستشفيات الجامعية، شملت مستشفى طب الأسنان والمستشفى الجامعي، بالتنسيق بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومركز تعليم الكبار بجامعة قناة السويس، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبمشاركة طلاب كليات الآداب والعلوم الإنسانية، والألسن، والتربية، وذلك في إطار جهود الجامعة المتواصلة لدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة في مواجهة الأمية ونشر الوعي بأهمية التعليم، برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تضع مسئوليتها المجتمعية في مقدمة أولوياتها، وأن حملات محو الأمية داخل المستشفيات الجامعية تُعد نموذجًا حقيقيًا لدمج التعليم بخدمات المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم خدمات تعليمية وتوعوية وصحية متكاملة، انطلاقًا من إيمانها بأن التعليم هو حجر الأساس للتنمية الشاملة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على الحملة، على أن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لنشر الوعي بأهمية التعليم والحد من مخاطر الأمية، إلى جانب تقديم خدمات صحية للمواطنين المترددين على المستشفيات، مؤكدة أن الجامعة تعمل بروح تكاملية تجمع بين التعليم والصحة والوعي المجتمعي في إطار واحد يخدم المواطن بشكل مباشر.

وانطلقت فعاليات الحملة على مدار يومين، حيث نُفذت الزيارات الميدانية داخل مستشفى طب الأسنان والمستشفى الجامعي عن طريق الإدارة العامة لمشروعات البيئة وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة، وبمشاركة فاعلة من طلاب كليات الآداب والألسن والتربية، في نموذج تطبيقي يعكس التزام الطلاب بدورهم في خدمة المجتمع.

شهد اليوم الأول تنفيذ اختبارات فورية لـ 144 مواطنًا للكشف عن مستوى محو الأمية، إلى جانب عقد ندوات توعوية لـ 68 مواطنًا تناولت مخاطر الأمية، وأهمية التعليم، وأبرز التحديات التي تعوق المواطنين عن استكمال تعليمهم، مع طرح حلول عملية تساعدهم على الالتحاق ببرامج محو الأمية. كما تم توجيه المواطنين إلى فرع هيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية لاستكمال إجراءات استخراج شهادات محو الأمية. وعلى الجانب الصحي، أجري فحص طبي للكشف عن أمراض الضغط والسكر لـ 72 مواطنًا من المترددين على المستشفى.

استكملت الحملة فعالياتها بإجراء اختبارات واستكتاب فوري لـ 14 مواطنًا، وتم توجيههم لاستكمال استخراج شهادات محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الأمية بالمحافظة، ليصل إجمالي المستفيدين تعليميًا خلال اليوم الثاني إلى 14 مواطنًا، في استمرار للدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في نشر الوعي التعليمي والصحي.

الجهود التنظيمية أشرفت عليها المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل.

