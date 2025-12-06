انعقاد امتحان "تأهيلي الدكتوراة" بكلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية

عقدت كلية علوم الرياضة، امتحانًا شفويًا للطلاب المتقدمين للقيد بمرحلة الدكتوراة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لعدد 20 باحثًا وباحثة بمرحلة الدراسات العليا (تأهيلي دكتوراة).

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

وتأتي هذه الاختبارات تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد أمين رمضان رئيس لجنة قطاع علوم الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور فتحي ندى نقيب المهن الرياضية، والدكتور محمد صبحي حسنين النائب الأول لرئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية سابقًا، إلى جانب ممثلين عن السادة العمداء باللجنة، ورؤساء اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات علوم الرياضة من مختلف جامعات الجمهورية.

من جانبه، رحّب الدكتور ناصر مندور بلجنة اختبار التأهيلي للدكتوراة وبأساتذة علوم الرياضة من مختلف الجامعات المصرية، مثمّنًا دورهم في إثراء البحث العلمي، ومشاركتهم الفعّالة للباحثين بخبراتهم ورؤاهم العلمية، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز دور كليات علوم الرياضة في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، ومتمنيًا لجميع المتقدمين للاختبار التأهيلي التوفيق والنجاح.

كما أكد الدكتور محمد سعد زغلول اهتمام جامعة قناة السويس بدعم وتطوير البحث العلمي بصورة مستمرة، بما يتواكب مع التوجهات البحثية الدولية والعالمية، مشيرًا إلى أن كلية علوم الرياضة تستهدف توظيف أساليب أكاديمية متقدمة لتنمية مهارات الطالبات وقدراتهم، وبناء شخصية علمية ومهنية متكاملة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ماجد العزازي أن هذه الاختبارات تتسم بتنوع تخصصاتها، حيث تشمل لجانًا للاختبارات في المقرر العام، والتخصص، والمرتبط، والشفوي، بما يرتقي بالمجالات الرياضية المختلفة، مؤكدًا أن الطلاب يحظون بدعم علمي وبدني متكامل يهيئهم لمواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هناء شبيب أن التخصصات التي يتم الاختبار فيها تشمل: مناهج وطرق التدريس، الإدارة الرياضية، التدريب الرياضي، فسيولوجيا الرياضة، ألعاب القوى، الإصابات الرياضية والتأهيل، الصحة الرياضية، التمرينات والعروض، وعلم النفس الرياضي.

جدير بالذكر أن كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس تحرص على تنظيم هذه الاختبارات سنويًا، بما يسهم في استثمار إمكانات الباحثين العلمية وأفكارهم البحثية، وإنتاج أبحاث رياضية أكاديمية مبتكرة وفاعلة تعزز المعرفة وتدعم التطور في مجالات علوم الرياضة المختلفة.

