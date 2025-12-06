قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انعقاد امتحان "تأهيلي الدكتوراة" بكلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

 عقدت كلية علوم الرياضة، امتحانًا شفويًا للطلاب المتقدمين للقيد بمرحلة الدكتوراة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لعدد 20 باحثًا وباحثة بمرحلة الدراسات العليا (تأهيلي دكتوراة).

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

وتأتي هذه الاختبارات تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد أمين رمضان رئيس لجنة قطاع علوم الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور فتحي ندى نقيب المهن الرياضية، والدكتور محمد صبحي حسنين النائب الأول لرئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية سابقًا، إلى جانب ممثلين عن السادة العمداء باللجنة، ورؤساء اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات علوم الرياضة من مختلف جامعات الجمهورية.

من جانبه، رحّب الدكتور ناصر مندور بلجنة اختبار التأهيلي للدكتوراة وبأساتذة علوم الرياضة من مختلف الجامعات المصرية، مثمّنًا دورهم في إثراء البحث العلمي، ومشاركتهم الفعّالة للباحثين بخبراتهم ورؤاهم العلمية، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز دور كليات علوم الرياضة في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، ومتمنيًا لجميع المتقدمين للاختبار التأهيلي التوفيق والنجاح.

كما أكد الدكتور محمد سعد زغلول اهتمام جامعة قناة السويس بدعم وتطوير البحث العلمي بصورة مستمرة، بما يتواكب مع التوجهات البحثية الدولية والعالمية، مشيرًا إلى أن كلية علوم الرياضة تستهدف توظيف أساليب أكاديمية متقدمة لتنمية مهارات الطالبات وقدراتهم، وبناء شخصية علمية ومهنية متكاملة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ماجد العزازي أن هذه الاختبارات تتسم بتنوع تخصصاتها، حيث تشمل لجانًا للاختبارات في المقرر العام، والتخصص، والمرتبط، والشفوي، بما يرتقي بالمجالات الرياضية المختلفة، مؤكدًا أن الطلاب يحظون بدعم علمي وبدني متكامل يهيئهم لمواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هناء شبيب أن التخصصات التي يتم الاختبار فيها تشمل: مناهج وطرق التدريس، الإدارة الرياضية، التدريب الرياضي، فسيولوجيا الرياضة، ألعاب القوى، الإصابات الرياضية والتأهيل، الصحة الرياضية، التمرينات والعروض، وعلم النفس الرياضي.

جدير بالذكر أن كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس تحرص على تنظيم هذه الاختبارات سنويًا، بما يسهم في استثمار إمكانات الباحثين العلمية وأفكارهم البحثية، وإنتاج أبحاث رياضية أكاديمية مبتكرة وفاعلة تعزز المعرفة وتدعم التطور في مجالات علوم الرياضة المختلفة.

•• تابعونا على موقع جامعة قناة السويس عبر الرابط التالي:
https://suez.edu.eg/ar/

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

السلطات الأفغانية: مقتل 4 في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع باكستان

رامي إمام

رومانسي.. رامي إمام يحيي صناع فيلمه الجديد ويشيد بأداء نجومه

الفنان محمد رمضان

محمد دياب: محمد رمضان رقم واحد في المسلسلات بلا منازع

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد