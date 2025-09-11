قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
حسام غالي يكشف عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا للأهلي
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

شهدت الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما دفع المواطنون لتوقع استمرار التحسن في حالة الطقس، مع اقتراب فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم الخميس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على جميع الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل مائل للحرارة في آخره.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، لتعود الأجواء حارة على مدار أيام «الجُمعة - السبت - الأحد»، يعقبها اعتدال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس اعتبارا من يوم «الثُلاثاء» القادم، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه قد تكون تلك الموجة هي الأخيرة، لنستقبل أجواء فصل الخريف المعتدل.


ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور الشبورة المائية من 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ويعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و 4 درجات مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه من 1 لـ 2 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج فيه من «1.5 لـ 2.5» متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 11 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

الموجات الحارة انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

الفنانة يسرا المسعودي

يسرا المسعودي تطمئن الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية|خاص

عمر زهران

أول ظهور للمخرج عمر زهران مع هالة صدقي وبعض النجوم

هاجر السراج

هاجر السراج تحتفل بزفافها: تزوجت من صديقي وحب حياتي

بالصور

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد