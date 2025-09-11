وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة

شهدت الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما دفع المواطنون لتوقع استمرار التحسن في حالة الطقس، مع اقتراب فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم الخميس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على جميع الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل مائل للحرارة في آخره.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، لتعود الأجواء حارة على مدار أيام «الجُمعة - السبت - الأحد»، يعقبها اعتدال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس اعتبارا من يوم «الثُلاثاء» القادم، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه قد تكون تلك الموجة هي الأخيرة، لنستقبل أجواء فصل الخريف المعتدل.



ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور الشبورة المائية من 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ويعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و 4 درجات مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه من 1 لـ 2 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج فيه من «1.5 لـ 2.5» متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 11 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.