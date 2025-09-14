قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
ضغوط على ياسين منصور ومحمود طاهر حاضر بقوة.. ماذا يحدث في الأهلي؟

ياسين منصور ومحمود طاهر
ياسين منصور ومحمود طاهر
خالد يوسف

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات النادي المقبلة، بسبب نصيحة طبية له بضرورة الراحة وعدم التعرض لضغوط عصبية حفاظًا على صحته، سادت حالة من القلق داخل جنبات النادي الأهلي، وبدأ البحث عن الخليفة المنتظر لكابتن بيبو، لقيادة الأهلي، وسط تكهنات بطرح العديد من الأسماء، الا أن أسمي ياسين منصور ومحمود طاهر هما الأبرز على الساحة حاليا.

الحكماء تمارس ضغوطا على ياسين منصور لخلافة بيبو 

تلقى ياسين منصور رجل الأعمال ورئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، العديد من الاتصالات من جانب لجنة الحكماء داخل القلعة الحمراء، وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لمطالبته بالترشح في الانتخابات المقبلة، من أجل الاستفادة من خبراته الكبيرة وقدرته على التسويق وتنمية موارد النادي المالية.

وكشفت مصدر داخل الأهلي، عن رؤية لجنة الحكماء بالأهلي وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، أن ياسين منصور هو رجل المرحلة المقبلة بالقلعة الحمراء، ولابد من الضغط عليه للتواجد، لأنه الأنسب للمرحلة المقبلة.

وتابع المصدر: «لجنة الحكماء في الأهلي، ترى أن النادي غني بأبناءه، وهناك شخصيات كثيرة لديها القدرة على إدارة شؤون القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة».

موقف محمود طاهر وياسين منصور من خوض انتخابات الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف الثنائي محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، من خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وذلك بعد اعتذار محمود الخطيب، رئيس النادي عن عدم خوض الانتخابات بسبب ظروفه الصحية.

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورت»: «أنا قريب جدًا من الثنائي محمود طاهر وياسين منصور، الثنائي لن يعلن عن موقفه من الترشح إلا بعد فتح باب الانتخابات».

وأضاف: «بعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي، سيتحدد موقف محمود طاهر وياسين منصور، وفي حالة تراجع الخطيب وخوضه الانتخابات حتى بعد فتح باب الترشح لن يقوما بالترشح في الانتخابات».

الأهلي يدعو لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة

وجه النادي الأهلي، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، للحضور يوم الجمعة المقبل، للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص»، لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وناشد الأهلي أعضاء النادي، بالعمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار، وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي، كذلك لاعتماد تعديلات بلائحة النظام الأساسي. 

ياسين منصور محمود طاهر ماذا يحدث في الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي

