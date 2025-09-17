قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

وفقا للحسابات الفلكية.. أول أيام رمضان 2026 ومواعيد الأعياد الرسمية

شهر رمضان
شهر رمضان
خالد يوسف

تزايدت عمليات البحث، خلال الأيام الماضية، حول موعد شهر رمضان 2026، إذ يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي قدوم الشهر الكريم، وفقًا للحسابات الفلكية، الذي يحتل مكانة عظيمة في قلوبهم، مظرا لما يتميز به من روحانية خاصة، وأجواء مباركة.

مكانة شهر رمضان في الإسلام

يُعد شهر رمضان المبارك الشهر التاسع من التقويم الهجري، ويأتي بعد شهر شعبان مباشرة، وقد فضّله الله على باقي الشهور بإنزال القرآن الكريم فيه، حيث قال تعالى: “شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان”، كما أن صيامه فرض على المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بُني عليها الدين الحنيف.

أول أيام رمضان 2026 ومواعيد الأعياد وفق الحسابات الفلكية

تشير الحسابات الفلكية الحديثة، إلى أن بداية شهر رمضان لعام 2026 يوم الجمعة 20 فبراير 2026، حيث يُتوقع ولادة هلال شهر رمضان في هذا اليوم، ويُعد هذا التوقيت مبنيًا على دورة القمر، وهو الأساس الفلكي لتحديد بداية الأشهر الهجرية، حيث سيستمر 30 يومًا، حيث سيكون آخر أيامه يوم الخميس 19 مارس 2026، وبهذا يحل عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.

ومع ذلك، تبقى الرؤية الشرعية للهلال التي تجريها دار الإفتاء المصرية وسائر هيئات الفتوى في العالم الإسلامي هي الفيصل في إعلان المواعيد الرسمية.

ويأتي رمضان هذا العام في فصل الشتاء، مما يعني أن ساعات الصيام ستكون أقصر مقارنة بفصول السنة الأخرى، مما يُعدّ ميزة لكثير من الصائمين الذين يجدون في ذلك سهولة أكبر أثناء الصيام.

موعد الأعياد الإسلامية في 2026

بعد إتمام صيام شهر كامل، يأتي عيد الفطر المبارك ليُختتم فيه شهر الصيام والعبادة بالفرح والاحتفالات الدينية والاجتماعية، وتُشير التوقعات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 قد يكون يوم الأحد 22 مارس 2026.

ويُعد عيد الفطر من أهم الأعياد الإسلامية، حيث يتبادل المسلمون التهاني، ويؤدون صلاة العيد، ويخرجون زكاة الفطر، ويقضون أوقاتًا مميزة مع العائلة والأصدقاء.

كما ينتظر المسلمون ثاني الأعياد الكبرى وهو عيد الأضحى المبارك 2026، والذي تشير التقديرات الفلكية إلى أنه سيوافق يوم الاثنين 27 يوليو 2026، وتأتي هذه المناسبات الدينية لتعزز أواصر المحبة وصلة الرحم بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

الاستعداد الروحاني لشهر رمضان

يستقبل المسلمون شهر رمضان بالابتهال والدعاء، والإكثار من الطاعات، وصلة الأرحام، وإخراج الصدقات، كما يحرصون على اغتنام أيامه ولياليه المباركة وخاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، سائلين الله القبول والغفران والعتق من النيران.

تقوم اللجان الشرعية بتحري رؤية الهلال في مساء يوم 29 من شهر شعبان، وبناءً على نتائج الرؤية الشرعية يتم الإعلان رسميًا عن بداية شهر رمضان، وكذلك موعد عيد الفطر.

لذا، يُنصح الجميع بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية أو الجهات الدينية المعتمدة في بلدانهم، لضمان معرفة الموعد النهائي للبداية والنهاية بشكل دقيق.

الحسابات الفلكية مواعيد الأعياد الرسمية موعد شهر رمضان قدوم الشهر الكريم أجواء مباركة

