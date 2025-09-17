قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقيل بالود من غير مشاكل.. طبيب مقيم بجامعة قناة السويس يروي تفاصيل مأساوية له في العمل
برعاية رئيس الوزراء.. إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل
إعلان إسرائيل التصعيد العسكري في غزة بعد القمة العربية الإسلامية يقلب المشهد الإقليمي رأسًا على عقب
حار على جنوب الصعيد.. انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وأبرز الظواهر في طقس اليوم
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حار على جنوب الصعيد.. انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وأبرز الظواهر في طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، لطمأنة المواطنين على حالة الطقس، مع بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء. 
 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

الظواهر الجوية
شبورة مائية

وأوضحت «الأرصاد»، تكون شبورة مائية متوسطة إلى كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر (من 4 إلى 9 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد. 
 

سحب منخفضة وتوقعات بأمطار ضعيفة

كما توقعت الأرصاد الجوية، فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

امطار ضعيفة

وأكدت على ظهور السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وهو ما  يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1.25 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحرين


أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5، واتجاه الرياح شمالية غربية. 
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف محافظات مصر، والذي جاء كما يلي:

بيان درجات الحرارة

- درجة الحرارة في القاهرة: العظمى 33 والصغرى 23.

- العاصمة الإدارية: العظمى 32 الصغرى 22.

- الاسكندرية: العظمى 30 والصغرى 22.

- العلمين الجديدة: العظمى 29 والصغرى 22.

- مطروح: العظمي 29 والصغرى 22.

- بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

- الاسماعيلية: العظمى 31 والصغرى 26.

- العريش: العظمى 32 والصغري 22.

- رأس سدر: العظمى 36 والصغري 23.

- شرم الشيخ: العظمى 36 والصغرى 27.

- الغردقة: العظمى 37 والصغرى 37.

- الاقصر: العظمى 38 والصغري 25.

- أسوان: العظمى 39 والصغري 26 درجة.

طقس اليوم حار على جنوب الصعيد انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

الشرع ونتنياهو

اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال فى النواب حول موعد إنتهاء أزمة نواقص الأدوية

مجلس النواب

برلمانى يسأل عن مدارس صناعة الدواء.. ركيزة للأمن القومي الصحي أم مشروع مؤجل؟

مجلس النواب

نواب: مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية «ضرورة وطنية».. و«روبلوكس» تحتاج لضوابط لحماية الأطفال

بالصور

جيلي تكشف عن الجيل الخامس من إمجراند عالميا

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فستان قصير.. سارة سلامة تبهر متابعيها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد