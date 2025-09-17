حار على جنوب الصعيد.. انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وأبرز الظواهر في طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، لطمأنة المواطنين على حالة الطقس، مع بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

الظواهر الجوية

شبورة مائية

وأوضحت «الأرصاد»، تكون شبورة مائية متوسطة إلى كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر (من 4 إلى 9 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.



سحب منخفضة وتوقعات بأمطار ضعيفة

كما توقعت الأرصاد الجوية، فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

امطار ضعيفة

وأكدت على ظهور السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1.25 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحرين



أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف محافظات مصر، والذي جاء كما يلي:

بيان درجات الحرارة

- درجة الحرارة في القاهرة: العظمى 33 والصغرى 23.

- العاصمة الإدارية: العظمى 32 الصغرى 22.

- الاسكندرية: العظمى 30 والصغرى 22.

- العلمين الجديدة: العظمى 29 والصغرى 22.

- مطروح: العظمي 29 والصغرى 22.

- بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

- الاسماعيلية: العظمى 31 والصغرى 26.

- العريش: العظمى 32 والصغري 22.

- رأس سدر: العظمى 36 والصغري 23.

- شرم الشيخ: العظمى 36 والصغرى 27.

- الغردقة: العظمى 37 والصغرى 37.

- الاقصر: العظمى 38 والصغري 25.

- أسوان: العظمى 39 والصغري 26 درجة.