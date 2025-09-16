قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قرار وزارة العمل.. آليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم حق الاستقالة، بدءًا من طريقة تقديمها وشروط قبولها، وصولًا لآلية العدول عنها، بما يضمن حماية حقوق العامل ومنع أي تجاوزات في علاقة العمل، لا سيما بعد صدور قرار وزارة العمل بشأن ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل.

ووفقًا للمادة 143 من قانون العمل الجديد، يُعد العامل مستقيلًا إذا تغيب عن عمله دون مبرر في الحالات التالية:

- أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة.

- أكثر من 10 أيام متتالية.

واشترط القانون إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى أو بعد 5 أيام غياب في الحالة الثانية.


شروط تقديم الاستقالة

طبقا لقانون العمل الجديد، تقدم الاستقالة عن طريق الآتي:

-  أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.

- أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تعتبر الخدمة منتهية إلا بعد قرار رسمي بقبول الاستقالة من صاحب العمل.

وإذا لم يُصدر صاحب العمل قرارًا خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة، تُعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون.

ويمنح القانون للعامل فرصة العدول عن الاستقالة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط:

أن يكون العدول مكتوبًا.

أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية.

وفي هذه الحالة، تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويستمر العامل في عمله دون تغيير في وضعه القانوني.

وكان وزير العمل محمد جبران أصدر  القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار  على أن للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل.

وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد، ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

وزير العمل: لن يكون هناك فصل تعسفي

وأكد وزير العمل أنه أصبح لا يوجد شيء اسمه فصل تعسفي، ولكن المحكمة العمالية هي التي تحسم هذا الأمر، إضافة إلى أنه تم عمل ضوابط محترمة للاستقالة وهي أن تكون معتمدة من مديريات العمل أو وزارة العمل، بالاتفاق مع أصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد استقالة العامل وزارة العمل استقالة وظائف الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

ترشيحاتنا

سفير فرنسا بمصر

سفير فرنسا بمصر: إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس الطموح المشترك للبلدين

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر

صورة أرشيفية

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن بناء أي مستقبل في غزة مع وجود حماس

بالصور

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد