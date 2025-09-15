تطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل: لن يكون هناك فصل تعسفي.. وهذه رسالتي لأصحاب الأعمال

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيتم إنفاذه بداية من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه عملنا على تبسيط اجراءات عمل الأجانب، بالتسجيل، وسيكون هناك كل عون يتم تقديمه من الوزارة لهم.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن القانون القديم من 2003 حتى 2025، مؤكدا أنه كان لا بد من قانون جديد لمواجهة التحديث الموجود في سوق العمل ولا بد من وجود توازن بين أصحاب الأعمال والعمال وحقوقهم.

وتابع وزير العمل، أنه أصبح لا بوجد شئ اسمه فصل تعسفي ولكن المحكمة العمالية هي من تحسم هذا الأمر، إضافة إلى أنه تم عمل ضوابط محترمة للاستقالة وهي أن تكون معتدمة من مديريات العمل أو وزارة العمل، بالاتفاق مع أصحاب الأعمال



وأشار محمد جبران إلى أنه أناشد أصحاب الاعمال بعمل تعاقدات وتكون لها نسخة في وزارة العمل.

