أخبار البلد

جبران: حملات تفتيشية في كل المحافظات لتطبيق قانون العمل بكل حزم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

افتتح وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد، ورشة عمل تثقيفية ، عن قانون العمل الجديد ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمقر نادى سكاى ريزورت بالتجمع الخامس، بمشاركة مُمثلين عن عدد كبير من الشركات .

وشارك في الفعاليات، المهندس يس محمد أحمد يس، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس محمد مرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، وحاضر السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وكيل مديرية عمل القاهرة، عن "قانون العمل" ، كما ألقى المهندس خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، محاضرة عن أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.. وخلال الفعاليات سَلمّ وزير العمل ،18 شهادة تدريب مهني لخريجي دورات تدريبية من "المراكز التابعة " لوزارة العمل بالقاهرة ،والتي تقوم بتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..كما قام الوزير جبران بتكريم 20 من العاملين بقطاع البترول ،للتحفيز على الإخلاص والإتقان في العمل .

حملات على مواقع العمل والإنتاج

وفي كلمة له خلال الفعاليات أكد الوزير جبران على الجهود التي تبذلها "الوزارة" خلال هذه الفترة من حملات تفتيشية على كافة مواقع العمل والإنتاج في كافة المحافظات لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ،مع التركيز في المرحلة الأولى من "خطة التفتيش" على "تراخيص عمل الأجانب" مُجددًا دعوته إلى كافة المنشأت بسرعة تسجيل "العمالة الأجنبية " لديها لِتَجَنُب الغرامات ، ولضبط سوق العمل في هذا المجال ،موضحًا أن كافة بنود القانون محل متابعة ومراقبة ، ولا بد من التنفيذ بكل حزم من أجل بيئة عمل لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل ..وتطرق الوزير إلى عدد من مميزات القانون الجديد الذي يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية ،و من بينها تحقيق الأمان الوظيفي للعمال ،وكذلك التشجيع على الإستثمار، ومُراعاة أنماط العمل الجديدة ،ومعايير العمل الدولية.

كما تطرق الوزير جبران إلى جهود الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والإستعدادات الجارية لصياغة إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

