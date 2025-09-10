قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والعمل يحددان ضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية

وزير السياحة والآثار ووزير العمل
وزير السياحة والآثار ووزير العمل
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارتي السياحة والآثار والعمل على تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة آمنة بوحدات الإقامة الفندقية "شقق الأجازات"، وقّع، اليوم،  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، و محمد جبران وزير العمل، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء تعاون الوزارتين لتوفير أكبر قدر من الحماية للعاملين والسائحين المقيمين بوحدات الإقامة الفندقية"شقق الأجازات "Holiday Home، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة والارتقاء بمستوى السلامة بهذه الوحدات.

وبمقتضتى هذا البروتوكول  يُسمح لوزارة العمل التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين والسائحين المقيمين بهذه الوحدات، وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن؛ طبقاً للمواصفات الواردة بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار، في شهر أبريل الماضي، بشأن شروط وضوابط ترخيص "شقق الأجازات"، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لمعاينة هذه الوحدات.

يُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة في القطاع السياحي، وتعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري وتدعم خطط الدولة في  توفير وحدات لإقامة السائحين، في إطار جهودها لزيادة الطاقة الفندقية بمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة بأعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة.

حضر مراسم التوقيع من وزارة السياحة والآثار السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية..ومن وزارة العمل المهندس خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وزير السياحة والآثار وزير العمل وحدات الإقامة الفندقية Holiday home مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص تحر.ش بفتاة بالقاهرة

المتهم

مشى عكس وتعدى على قائد سيارة بالضرب .. القبض على سائق توك توك بالأسكندرية

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد