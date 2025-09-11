وزير العمل: حملات تفتيش شاملة لضبط تراخيص توظيف الأجانب في مصر

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الهدف من تطبيق تراخيص عمل الأجانب هو تنفيذ القانون بكل قوة وحزم بعدما كان يراهن البعض على صعوبة تطبيقه، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة جديدة تقوم على تفعيل مواد الغرامات والتفتيش بشكل مختلف، حيث بدأت منذ 9 سبتمبر حملات مكثفة على مستوى الجمهورية تستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة المفتشين والمعاونين لضبط تراخيص العمل وضمان توثيق أوضاع العمالة الأجنبية.

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة خاطبت اتحاد الكرة بشأن ضرورة حصول اللاعبين والمدربين الأجانب على تصاريح رسمية، مؤكدًا أن الحملة دفعت أصحاب المطاعم والمنشآت إلى الإسراع في تقديم الطلبات والهدف من هذه الإجراءات ليس فرض الغرامات وإنما إلزام الجميع بتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القانون.

وأشار وزير العمل إلى أن الغرامة في القانون القديم كانت تتراوح بين 100 و1000 جنيه وهو ما لم يكن يحقق الردع المطلوب، أما في القانون الجديد فقد ارتفعت لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها حتى 200 ألف جنيه في حال تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة.