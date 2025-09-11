تعاون استراتيجي بين وزارة العمل والبنك الدولي في مجال التدريب والتشغيل

استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الخميس بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، ضم: السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، حيث جرى بحث فرص التعاون المشترك ،خاصة في مجالات التدريب والتشغيل، والتحول الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين .

رحب الوزير جبران في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها بما يخدم جهود التنمية في مصر،و استعرض جهود الوزارة في مجالات التدريب والتشغيل والتحول الرقمي والخدمات، والتعامل مع سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك مد الحماية للعمالة غير المنتظمة.

كما أكد الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطوير بيئة العمل، وتحفيز العاملين، مع اعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء.. من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات التي تتبناها وزارة العمل، مؤكدًا الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، وتوفير برامج التعاون الممكنة وبما يسهم في تعزيز خطط الوزارة.