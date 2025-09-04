وزير العمل: القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد ستكون متوازنة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه قبل تطبيق قانون العمل الجديد، كان لدينا تصميم أن يحقق هذا القانون العدالة، وألا يحدث مشاكل خلال تطبيق القانون.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد ستكون متوازنة، مؤكدا أن مجلس الوزراء قام بعمل استطلاع رأي حول القانون وكان هناك حالة رضاء تام من قبل المواطنين عن القانون.

وتابع وزير العمل، أن القانون الجديد حقق حالة من الرضاء الكامل بين العامل وصاحب العمل، وهو ما يعكس نجاح الدولة في وضع إطار تشريعي حديث يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ستكون متوازنة مجلس مصلحة بين صاحب العمل والعامل