وزارة الداخلية العراقية تنفي أنباء استهداف منزل المدعي العام

نفت وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع انفجارين استهدفا منزل المدعي العام في الوزارة، مؤكدة " أن هذه الانباء كاذبة ولا اساس لها من الصحة".



وأكدت الوزارة -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم /الخميس/- أن المدعي العام في الوزارة يمارس عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض منزله إلى أي حادث، داعيةً وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مشددةً على أن نشر الشائعات المغرضة يحاسب عليها القانون بشدة.