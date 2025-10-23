قرار عاجل بتوحيد زمن عزف السلام الوطني في جميع المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن اختلاف زمن عزف السلام الوطني الجمهورية مصر العربية خلال الاحتفالات والمهرجانات البطولات الدولية، من حيث المدة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : حرصاً على تقديم السلام الوطني الذي هو رمز الدولة بالشكل اللائق ،تقرر توجيه موجهي عموم الصحافة والإعلام والتربية الاجتماعية والتربية المسرحية) بمديريات التربية والتعليم بالأتي :-



في ضوء الكتاب الدوري الصادر برقم 8 ، يتم الالتزام بتوحيد عزف السلام الوطني داخل المدارس وجميع الجهات التابعة للمديريات ، ليكون بزمن 47 ثانية، على أن يراعى ذلك في أثناء الطابور والأنشطة والمسابقات والبرامج المختلفة وتدريب الطلاب والطالبات على ذلك.

وعلى جانب آخر ، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ ، صحة أنباء تعليق الدراسة في مدارس دسوق بكفر الشيخ لمدة 3 أيام بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي

وقال المصدر ، أن هذا الإجراء هو إجراء روتيني يتم اتباعه سنويا وقت مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، بموافقة المحافظ

وأضاف المصدر ، أنه سيتم تعويض فترة الاغلاق لطلاب مدارس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ

وأعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تعطيل الدراسة الأسبوع القادم أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس من 28 حتى 30 أكتوبر 2025.

وذلك حرصا على سلامة وأمن الطلاب ، على أن يكون يومي على أن يتم تأجيل امتحانات شهر أكتوبر للاسبوع القادم بنفس ترتيب المواد.

وخلال التعليقات على البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تم توضيح ان سبب تعطيل الدراسة هو “المولد”.

كما أعلنت مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تعطيل الدراسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين ٢٨ و٢٩ و٣٠ أكتوبر 2025 م وذلك بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، على أن تُستأنف الدراسة صباح السبت ، الموافق 1 نوفمبر .

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .

وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :