اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
أخبار البلد

قرار عاجل بتوحيد زمن عزف السلام الوطني في جميع المدارس

ياسمين بدوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن اختلاف زمن عزف السلام الوطني الجمهورية مصر العربية خلال الاحتفالات والمهرجانات البطولات الدولية، من حيث المدة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : حرصاً على تقديم السلام الوطني الذي هو رمز الدولة بالشكل اللائق ،تقرر توجيه موجهي عموم  الصحافة والإعلام والتربية الاجتماعية والتربية المسرحية) بمديريات التربية والتعليم بالأتي :-
 

في ضوء الكتاب الدوري الصادر برقم 8 ، يتم الالتزام بتوحيد عزف السلام الوطني داخل المدارس وجميع الجهات التابعة للمديريات ، ليكون بزمن 47 ثانية، على أن يراعى ذلك في أثناء الطابور والأنشطة والمسابقات والبرامج المختلفة وتدريب الطلاب والطالبات على ذلك.

وعلى جانب آخر ، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ ، صحة أنباء تعليق الدراسة في مدارس دسوق بكفر الشيخ لمدة 3 أيام بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي

وقال المصدر ، أن هذا الإجراء هو إجراء روتيني يتم اتباعه سنويا وقت مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، بموافقة المحافظ 

وأضاف المصدر ، أنه سيتم تعويض فترة الاغلاق لطلاب مدارس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ

وأعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تعطيل الدراسة الأسبوع القادم أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس من 28 حتى 30 أكتوبر 2025.

وذلك حرصا على سلامة وأمن الطلاب ، على أن يكون يومي على أن يتم تأجيل امتحانات شهر أكتوبر للاسبوع القادم بنفس ترتيب المواد.

وخلال التعليقات على البيان المنشور على  الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تم توضيح ان سبب تعطيل الدراسة هو “المولد”.

كما أعلنت مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تعطيل الدراسة أيام  الثلاثاء والأربعاء والخميس  الموافقين ٢٨ و٢٩ و٣٠ أكتوبر 2025 م وذلك بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، على أن تُستأنف الدراسة صباح السبت ، الموافق 1 نوفمبر .

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .

وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :

  •  تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية، مع توثيق الجهود في سجل (26 قرائية) ومتابعة نواتج التعلم
  • تشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي، لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة.
  •  الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة، والحرص على نظافة الفصول والطرقات،وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.
  •   المتابعة الدقيقة من قبل مدير المدرسة لجميع المعلمين،مع توثيق الزيارات الصفية في سجل الزيارات الفنية وتفعيل التغذية الراجعة.
  • انتظام الطابور الصباحي ووقوف الطلاب في خشوعٍ أثناء تحية العلم والنشيد الوطني.
  • تفعيل دور الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين في رصد السلوكيات، ووضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية.
  •  تعليق جداول التقييمات داخل الفصول لسهولة المتابعة من جانب الموجهين والإدارة المدرسية.
  • ضبط سجلات الغياب والتأخير اليومية بدقة، ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المنظمة.
  • تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي بما يدعم استقرار العملية التعليمية.
  • توظيف الأنشطة التربوية في غرس القيم الإيجابية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية.
  •  تكريم وتحفيز المعلمين المتميزين لرفع الروح المعنوية وتشجيع الإبداع.
  •  تفعيل خطط الأمن والسلامة، ومراجعة أدوات الإطفاء والإسعافات الأولية بشكل دوري.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
درة
