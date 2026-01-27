بريطانيا ترفع الاستعداد لعاصفة "شاندرا"

أعلنت السلطات البريطانية حالة الاستعداد تحسبًا لتأثيرات العاصفة "شاندرا"، التي يتوقع أن تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة، إلى جانب أمطار غزيرة وتساقط للثلوج، خصوصًا في أيرلندا الشمالية، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

وأشارت التوقعات إلى اضطرابات محتملة في حركة النقل، تشمل تأخر الرحلات الجوية وإلغاء بعضها، إلى جانب تأثر خدمات الطرق والسكك الحديدية والعبارات ، مع احتمالات إغلاق عدد من الطرق والجسور كإجراء احترازي.



وحذرت الجهات المختصة من ارتفاع فرص انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وما قد يترتب عليه من تعطل خدمات أخرى، بينها شبكات الهاتف المحمول، في ظل الضغط المتوقع على البنية التحتية.

كما نبه إلى مخاطر أضرار قد تلحق بالمباني نتيجة قوة الرياح، بما في ذلك تطاير أجزاء من الأسطح، إضافة إلى احتمالات تطاير الحطام، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن المناطق الساحلية قد تواجه مخاطر إضافية، بسبب الأمواج العالية التي قد تقذف مواد الشاطئ نحو الطرق والواجهات البحرية والممتلكات، مع تحذيرات من إصابات محتملة وتهديدات مباشرة للأرواح.