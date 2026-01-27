أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد

تساءل الإعلامي أحمد موسى، :"هل تمتلك الحكومة عصا سحرية لحل المشاكل؟، مضيفا أن سؤال المواطن أن مع تغيير الحكومة هل سيؤثر على المواطن بعوائد.





واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب محمد أبو العينين في العمل السياسي والنيابي منذ عام 1980 ، مستدركا أن النائب محمد أبو العينين يعتبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أفضل رئيس وزراء على مدار الـ 70 عام الماضية.

وتابع أحمد موسى ، أن النائب محمد أبو العينين يرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ينفذ كل تكليفات الرئيس السيسي باحترافية، مستدركا أن النائب محمد أبو العينين يرى بان رئيس الوزراء يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد ولا يفتعل اي أزمة.