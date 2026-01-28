‏الأذكار الحافظة في كل زمان ومكان .. من واظب عليهما لم يضره شيء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يتعرض الإنسان لكثير من الابتلاءات في حياته لذلك فإن الملجأ الوحيد للنجاة هو الدعاء والتقرب إلى الله، وينبغي على كل مسلم أن يدعو الله أن يحفظه ويحميه ويرعاه، حيث علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا ننتظر أن حدوث الابتلاء حتى نكثر من الدعاء، بل يجب علينا أن نسأل الله دائمًا أن يحفظنا من كل شر، لذلك يقدم لكم موقع صدى البلد الأذكار الحافظة فى كل زمان ومكان من واظب عليهم لم يضره شئ .

١-من قال: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات..لم تفجأه فاجئة بلاء.

٢-وإذا قلت:(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء)مرة واحدة.

دعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب فى حياتك

عليك بهذا الدعاء: [يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا].

اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفيما رزقتنا.

اللهم أنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنامن كل شر.

اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار، اللهم تب علينا وتقبلها عندك بقبول حسن.

