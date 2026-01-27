قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
يوم البيئة الوطني | سواحل مصر ثروة قومية منتظرة للدولة لاقتصاد أزرق مستدام
الذهب ضرب| تطور جديد في الأسعار بالسوق المحلي.. تفاصيل

حالة من الجدل تسببها دائما أسعار الذهب في مصر وخاصة بعد موجه من الارتفاع صاحبتها تراجع في الأسعار، الأمر الذي دفع البعض لعدم اليقين بمستقبل الاسعار وخاصة الذهب عيار 21.

من جانبه قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في معرض تعليقه على المستويات القياسية لأسعار الذهب عالميًا وانعكاسها على السوق المحلي، إنه في ظل هذه الأوضاع الجيوسياسيه في المنطقة والارتفاعات في الاسعار العالميه لا يمكن التنبؤ إلى أي سقف ستصل أسعار الذهب.

تابع لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النهار، قائلًا:"الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وتلويح واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية لطهران، والمخاوف من رد الفعل المعاكس من إيران، تشعل الأجواء السياسية، ومن ثم تسقط الثقة في الاستثمارات العادية، فيكون التوجه إلى معدني الذهب والفضة."

وأضاف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن :"ارتفاع أسعار الفضة يرجع إلى زيادة الطلب عليها، خاصة مع دخولها في صناعات كثيرة جدًا، بخلاف أنها معدن يمكن للناس اكتناز جزء منه كمخزن للقيمة، وبالتالي شهدت معدلات ارتفاع كبيرة بشكل يفوق الذهب."

واختتم لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قائلًا:"مش عارفين الأسعار هتروح فين، الجنيه الذهب وصل لسعر 55 ألف جنيه.ومثال على ذلك  أنه بتاريخ 1 يناير 2025 كان سعر أوقية الذهب 2628  دولارا  وفي يناير 2026 اصبحت 5100 دولارا للاوقية ومن ثم وخلال عام واحد  شهدت اسعار الذهب إرتفاعات  كبيره دون اي توقع ولا معلومة".

وعن نصائحه للمستهلكين، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن :"اللي عنده مدخرات صغيرة لا يأخذ المخاطرة ويشتري الان بينما من لديه ذهب فعليا لا يبيع ومش عاوز الي عنده دهب يعتقد أن سعر الذهب وصل لأعلى نقطه ويلجأ لبيعه".

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

