دي فانس: نأمل أن يعيش نصف مليون شخص بأمن في رفح بدون تهديد للإسرائيليين



أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه لن يكون هناك جنود أمريكيون في غزة ، مشددا على أن حماس تحترم وقف طلاق النار وكذلك إسرائيل بالرغم من بعض الخروقات.

وقال نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات له : اتفاق وقف إطلاق النار صامد حتى الآن و نأمل أن تقود القوى الدولية جهود نزع سلاح حماس.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: سنواصل العمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في غزة ولن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وزاد نائب الرئيس الأمريكي: هناك تواصل دائم مع أصدقائنا في الخليج من أجل النظر في كيفية تشكيل قوة دولية بغزة .و لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ولم نكن سعداء بقرار الكنيست.

وإستطرد المسؤول الأمريكي تصريحاته قائلا : كان لدينا مخاوف إزاء عدم التزام نتنياهو بوقف إطلاق النار.

وأكمل نائب الرئيس الأمريكي: يمكننا إعادة إعمار المناطق الخالية من حماس بغزة لكن لا يزال الوقت مبكرا ، ونأمل في إعادة إعمار رفح في غضون عام أو عامين والأمر سيتم على مراحل

وختم : نأمل أنه بعد عامين يكون نصف مليون شخص يعيشون بأمن في رفح ولا يمثلون تهديدا لجيرانهم الإسرائيليين.