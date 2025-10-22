نائب الرئيس الأمريكي: مهمة صعبة تنتظرنا في نزع سلاح حماس

حذّر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء من وجود تحديات في المستقبل، سواءً فيما يتعلق بنزع سلاح حماس أو إعادة إعمار غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

في لقاء صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة:"أمامنا مهمة بالغة الصعوبة، وهي نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة، لتحسين حياة سكان غزة، وكذلك ضمان ألا تشكل حماس تهديدًا لأصدقائنا في إسرائيل".



يأتي ذلك، فيما قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، الذي شارك في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إن على إسرائيل أن تساعد الفلسطينيين على "الازدهار" إذا كانت تسعى إلى التكامل الإقليمي بعد انتهاء حرب غزة.

وقال كوشنر في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية تم بثها يوم الأحد: "الرسالة الأكبر التي حاولنا نقلها إلى القيادة الإسرائيلية الآن هي أنه الآن بعد انتهاء الحرب، إذا كنت تريد دمج إسرائيل في الشرق الأوسط الأوسع، فعليك إيجاد طريقة لمساعدة الشعب الفلسطيني على النجاح وتحقيق الأفضل".

وساعد كوشنر، وهو أيضا صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التوسط في صفقات تاريخية خلال فترة ولايته الأولى في منصبه والتي شهدت تطبيع العديد من الحكومات العربية للعلاقات مع إسرائيل.