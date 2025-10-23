وزير خارجية الاحتلال يُوجّه طلبًا عاجلًا لحركة حماس



أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على التزام الكيان المحتل بالعمل من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم الصعوبات.

وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحات له حماس بإعادة جميع جثامين الرهائن من غزة، مُشدّدًا على أن حماس تتعمد تأخير تسليم جثامين المختطفين الـ13 لتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: على حماس والجهاد الإسلامي إلقاء سلاحهما ويجب أن تكون غزة منزوعة السلاح.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي: موظفون من وكالة الأونروا شاركوا في أحداث 7 أكتوبر.. الأونروا وكالة أممية تسلّل إلى صفوفها "الإرهابيون" من حماس.

من جانبه؛ رفض المُتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الأونروا قائلاً: "المحكمة تجاهلت أدلة على تسلل حماس إلى الوكالة.

