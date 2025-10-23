بسبب التمارين الرياضية .. تامر حسني يُجري عملية جراحية | صور

كشف الفنان تامر حسني عن إجرائه عملية جراحية، بعد تعرّضه للإصابة اثناء قيامه ببعض التمارين الرياضية.



وقال تامر حسني في منشور على فيسبوك: يا صباح الهنا.. للي كان بيسأل ومهتم كتر ألف خيرك دي عملية بسيطة في دراعي بسبب إني قرّرت أخس 15 كيلو وغيّرت شكل الرياضة خالص بقيت بلعب ألعاب تانية تماماً كلها fitness بس.

وتابع تامر حسني: بس الحماس خدني شوية واتصابت فحصل اللي حصل والحمد لله ‏كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها بس خلاص النهارده بالليل هشيلها خالص وشكرًا حبايب قلبي على اهتمامكم يارب مشوفش فيكم أي سوء.

خط أزياء:

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور له أثناء مشاركته كموديل فى عرض أزياء عالمي، مُرتديًا أزياء من ماركته الخاصة.

وقال تامر حسني فى منشور: يُشرّفني حقًا المشاركة في عرض فاشون فاكتور، وأود أن أعرب عن خالص تقديري للجنة على تقديرهم الخاص ومنحي جائزة الأيقونة المُلهمة العالمية لعام 2025.. إنه لشرف عظيم لشركة SEVEN أن تشارك في أول عرض دولي لها، إلى جانب أسماء مرموقة مثل دولتشي آند غابانا وعلامات تجارية مرموقة أخرى.