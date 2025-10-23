قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث أوضحت أن الأسعار خلال أمس شهدت تراجعا مقارنة بالفترة الماضية، واليوم هناك انخفاضات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4766 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5535 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6343 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44400 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.18 جنيه للبيع، و55.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 63.41 جنيه للبيع،  63.20 جنيه للشراءسعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.

ويتميز الخريف بتقلباته الجوية السريعة، فتظهر أحيانًا نسمات منعشة وأحيانًا رياح خفيفة أو أمطار متفرقة، خاصة على السواحل الشمالية والدلتا. كما يُعد هذا الفصل فرصة مثالية للرحلات والاستمتاع بالطبيعة، قبل قدوم برودة الشتاء، مع بقاء الطقس مناسبًا للأنشطة اليومية في مختلف أنحاء البلاد.

ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إرتفاعات فى قيم درجات الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه أغلب أيام الأسبوع كانت قيم درجات الحرارة تتجاوز ال32 و33 العظمي نهارا على القاهرة الكبري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أى سحب مؤثرة، موضحة أن قيم درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي أربع إلى خمس درجات، وتصل العظمي على القاهرة من 33 إلى 34 درجة مئوية.

الأجواء تميل للبرودة ليلا

وتابعت أن الأجواء حارة نهارا فى أغلب المحافظات، وأشد حرارة فى محافظات الصعيد، وتتجاوز الأقصر وأسوان ال37 و38 درجة نهارا، ولكن خلال فترات الليل تحدث إنخفاضات فى قيم درجات الحرارة، خاصة الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء معتدلة تميل للبرودة فترة الفجر والصباح الباكر فى أغلب المحافظات، خاصة بالمدن الجديدة، وتصل من 19 إلى 20 درجة على القاهرة الكبري.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة صباحا تؤدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية ويتم إغلاق معها بعض الطرق، مثل طريق الإسكندرية الصحراوي، لافتة إلى أنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

أسعار الذهب الذهب صدى البلد الطقس اليوم

