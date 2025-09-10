مميزات ومرتبات مجزية.. وزارة العمل تعلن عن 205 وظائف جديدة

وظائف وزارة العمل .. أعلنت وزارة العمل عن توفير 205 فرص عمل بإحدى المنشآت التجارية لبيع المواد الغذائية بمرتبات مجزية، وتأمينات اجتماعية وصحية، خلال شهر سبتمبر 2025 الجاري، ضمن ​النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها وزارة العمل شهريًا.

وظائف وزارة العمل

5 موظفين مبيعات أدوات منزلية

5 موظفين مبيعات أثاث منزلي

40 منسق ممرات

50 فرد أمن

10 مشرفين مأكولات بحرية

30 بائع أسماك

واقرأ أيضًا:

15 موظف مبيعات إلكترونيات

5 موظفين مبيعات ألعاب

10 شيف مشويات

10 شيف بيتزا

10 شيف سلطة

5 شيف عصير

10 شيف شاورما / كباب

10 شيف إفطار

10 مشرفين بقالة

40 مشرفين بقالة

10 مشرفين جزارة

30 جزارًا