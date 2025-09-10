قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤلفة حكاية هند: شخصية الزوج النرجسي في المسلسل عرضت بدقة علمية
مبابي يعترف: الكرة الذهبية هذا العام بعيدة عني.. وأرشح ديمبلي وحكيمي
من صحنه العامر.. السفير الإيطالي يشيد بالأنشطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر
نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مميزات ومرتبات مجزية.. وزارة العمل تعلن عن 205 وظائف جديدة

مميزات ومرتبات مجزية.. وزارة العمل تعلن عن 205 وظائف جديدة
مميزات ومرتبات مجزية.. وزارة العمل تعلن عن 205 وظائف جديدة
عبد الفتاح تركي

وظائف وزارة العمل .. أعلنت وزارة العمل عن توفير 205 فرص عمل بإحدى المنشآت التجارية لبيع المواد الغذائية بمرتبات مجزية، وتأمينات اجتماعية وصحية، خلال شهر سبتمبر 2025 الجاري، ضمن ​النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها وزارة العمل شهريًا.

وظائف وزارة العمل

5 موظفين مبيعات أدوات منزلية

5 موظفين مبيعات أثاث منزلي

40 منسق ممرات

50 فرد أمن

10 مشرفين مأكولات بحرية

30 بائع أسماك

واقرأ أيضًا:

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

15 موظف مبيعات إلكترونيات

5 موظفين مبيعات ألعاب

10 شيف مشويات

10 شيف بيتزا

10 شيف سلطة

5 شيف عصير

10 شيف شاورما / كباب

10 شيف إفطار

10 مشرفين بقالة

40 مشرفين بقالة

10 مشرفين جزارة

30 جزارًا

وظائف وظائف وزارة العمل فرص عمل النشرة القومية للتشغيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار خلال الاجتماع

وزير الاستثمار: جاري التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية

توقعات بارتفاع أوقية الذهب

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3,800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

البترول: مباحثات مع "إنرجين" اليونانية للإسراع بعمليات التنقيب بالصحراء الغربية

بالصور

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد