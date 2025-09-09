قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
وظائف خالية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والبحيرة للتوزيع

تشهد سوق العمل في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، نشاطا ملحوظا خلال سبتمبر 2025، حيث أعلنت كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف التخصصية والقيادية.

وظائف هيئة المحطات النووية

وظائف هيئة المحطات النووية

وكشفت الهيئة، عبر إعلانها رقم (2) لسنة 2025، عن بدء تلقي طلبات التوظيف إلكترونيا من خلال رفع المستندات بصيغة PDF على موقعها الرسمي. 

وجاءت المواعيد كالتالي:

الوظائف الهندسية: حتى 14 سبتمبر.
وظائف العلوم: من 15 حتى 21 سبتمبر.
وظائف الهندسة المدنية: من 22 حتى 26 سبتمبر.
المتخلفون عن المواعيد السابقة: من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

وحددت الهيئة التخصصات المطلوبة لشغل وظائف التعيين، وتشمل:

الهندسة: قياس وتحكم – ميكانيكا قوى – كهرباء قوى – نووية – كيميائية.
العلوم: تخصص كيمياء أو فيزياء.

أما وظائف التعاقد فجاءت خاصة بخريجي الهندسة المدنية أو ما يعادلها.

وأكدت الهيئة أن طبيعة العمل تتطلب التواجد الميداني بنظام الورديات (صباحي – مسائي)، مع مرونة في الانتقال اليومي. 

كما اشترطت إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، إلى جانب القيد بالنقابة واجتياز الاختبارات المقررة.

وظائف شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

في المقابل، أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، من خلال إعلانها رقم (18) لسنة 2025 الصادر في 7 سبتمبر، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الشئون التجارية بقطاع مطروح بدرجة مدير عام.

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:

الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله.
خبرة لا تقل عن 15 عاما في مجال العمل التخصصي.
قضاء سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
اجتياز البرامج التدريبية المقررة.
التمتع بقدرة عالية على القيادة والتوجيه.
أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لكافة الشروط.

أما عن الأوراق المطلوبة، فألزمت الشركة المتقدمين بتقديم نسختين ورقيتين معتمدتين، ونسخة إلكترونية مطابقة على أسطوانة بصيغة Word، إلى جانب صور شخصية وبطاقة الرقم القومي، مع تقرير الإنجازات ونماذج مشروع التطوير المتوفرة بإدارة شئون الأفراد. 

وفي حال كان المتقدم من خارج الشركة، يشترط تقديم موافقة السلطة المختصة.

وبحسب الإعلان، يبدأ تسليم الطلبات يدويا اعتبارا من 5 سبتمبر وحتى 15 من الشهر نفسه، على أن يتم إخطار المقبولين لاحقا بموعد الاختبارات. وأكدت الشركة أنها لن تلتفت لأي طلبات ترد بعد الموعد المحدد.

بهذا تفتح المؤسستان باب الفرصة أمام الكفاءات الهندسية والإدارية الراغبة في الالتحاق بقطاع الكهرباء، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الكوادر المؤهلة وتعزيز منظومة الطاقة في مصر.

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

