وزارة العمل تطرح وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل ، عبر نشرتها القومية للتوظيف لشهر سبتمبر 2025، عن طرح مجموعة من فرص العمل الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير وظائف لائقة للشباب من مختلف التخصصات، مع ضمان رواتب مجزية تناسب المهارات والخبرة المطلوبة.

تفاصيل الوظائف المتاحة بمحافظة القاهرة

حددت الوزارة عدد الوظائف والتخصصات المطلوبة على النحو التالي:

5 مهندسين كهرباء

الراتب: يصل إلى 12 ألف جنيه

الخبرة المطلوبة: 5 سنوات

5 مهندسين مدني

الراتب: يصل إلى 12 ألف جنيه

الخبرة المطلوبة: 5 سنوات

3 محاسبي مواقع

الراتب: 8 آلاف جنيه

الخبرة المطلوبة: 3 سنوات

2 أمين مخازن

الراتب: يحدد حسب خبرة المتقدم

2 رسام معماري

الراتب: 10.5 ألف جنيه

الخبرة المطلوبة: 5 سنوات

5 مشرفين تنفيذيين

الراتب: 7.5 ألف جنيه

الخبرة المطلوبة: 6 سنوات

طرق التقديم على الوظائف

أكدت وزارة العمل أن التقديم متاح من خلال عدة قنوات لتسهيل وصول الشباب للفرص، وتشمل:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر

مديريات العمل في المحافظات

الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.manpower.gov.eg

التواصل مع المسؤولين

للاستفسارات والتواصل المباشر مع المسؤولين عن هذه الوظائف، يمكن الاتصال على الرقم:

01116677734

أهمية هذه الفرص للشباب

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لدعم الشباب في الحصول على وظائف مناسبة تتيح لهم استثمار خبراتهم العملية، كما تسهم في سد الفجوة في التخصصات المطلوبة، خاصة في المجالات الهندسية والإدارية التي تشهد طلبًا متزايدًا.

10 آلاف جنيه شهريًا

في سياق آخر ، كشفت وزارة العمل، عبر النشرة القومية للتوظيف لشهر سبتمبر 2025، عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف لائقة للشباب من مختلف المؤهلات والتخصصات.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة شاملة لدعم سوق العمل، حيث تم الإعلان عن 90 فرصة عمل بإحدى الشركات العاملة في مجال "الفاست فود"، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

حددت الوزارة التخصصات المطلوبة وشروط الالتحاق على النحو التالي:

20 مدير مطعم

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ.

الفئة العمرية المطلوبة: من 25 إلى 35 عامًا.

الراتب يتراوح بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه حسب سنوات الخبرة.

20 استيورد كرو (Steward Crew)

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

السن المطلوب: من 21 إلى 30 عامًا.

الراتب يتراوح بين 6400 إلى 6550 جنيهًا.

50 عضو فريق (Team Member)

المؤهل المطلوب: مؤهل متوسط.

السن من 18 إلى 30 عامًا.

الراتب يتم تحديده وفق ضوابط الشركة وظروف العمل.

مواقع العمل المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن فرص التعيين متاحة في عدة مناطق داخل القاهرة الكبرى، وتشمل:

مدينة الرحاب

مدينتي

مدينة العبور

وتم الإعلان عن المدير المسؤول للتقديم وهو محمد عاطف، عبر الأرقام التالية:

01012245343

01000879097

طرق التقديم على الوظائف

أكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف متاح طوال شهر سبتمبر 2025 من خلال عدة قنوات، تشمل: