وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بعقود رسمية فى إيطاليا.. قدم الآن

تتلقى وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على 20 فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى إيطاليا، فى تخصصات فنية وإنشائية، بالتعاون مع شركات كبرى فى مجالات الكهرباء والصناعات الإنشائية.

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، الأربعاء ، عن توفير 20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في دولة إيطاليا.

التخصصات المطلوبة:



5 كهربائيين (توصيل وتفصيل لوحات تحكم محطات توليد طاقة)

5 عمال سحب كابلات - عمال عاديين

4 عمال بناء

3 مساعدين بناء.

3 صنايعية بلاط / مبلطين

شروط التقديم للوظائف:



دبلوم فني.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى التخصص المطلوب.

وتأتى هذه الفرص فى إطار حرص وزارة العمل على فتح مجالات جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، مع ضمان الحماية الكاملة لهم من خلال عقود عمل رسمية تشمل جميع الحقوق.

طريقة التقديم:



التسجيل عبر الرابط الإلكترونى: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_IT/index

موعد التقديم للوظائف:



خصصت الوزارة الفترة من 27 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام فقط.

وتتابع وزارة العمل جميع مراحل التقديم والتعاقد لضمان توفير فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والخبرة المهنية وتكفل للمواطنين أفضل سبل الرعاية والحماية.