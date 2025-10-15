قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تربيتك غلط.. هيدي كرم توجه رسالة ونصيحة للسيدات

هيدي كرم
هيدي كرم
يارا أمين

نشرت الفنانة هيدي كرم، فيديو على حسابها الخاص بموقع إنستجرام توجه من خلاله رسالة ونصيحة إلى السيدات.

وقالت هيدي كرم في الفيديو: “إحنا اتربينا على إنه أنتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، أنتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته”.
 وتابعت: “لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن أنتي مابتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط”.
 

واختتمت هيدي: “لأن الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر إن أنتي زوجة وقفتي معاه ودعمتيه”.

مسلسل كواليس

وتشارك الفنانة هيدي كرم في مسلسل كواليس، وقالت في تصريحات خاصة لموقع لصدي البلد الإخباري: "بجسد شخصية تسمي سلمي ، هي قناة بسيطة و مجتهدة تعمل بجد بعيداً عن الواسطة.

وأوضحت أن المسلسل من النوع الاجتماعي ويدور حول مشاكل اجتماعية في بيئة عمل محددة.


ويضم فريق عمل المسلسل توليفة من الفنانين من بطولة هيدي كرم ونورهان شعيب وكريم الحسيني وعبد المنعم رياض وعفاف مصطفى، بجانب صلاح الدالي وأحمد رأفت وياسمين رحمي وأحمد سالم وإبراهيم غريب ونيفين التوني، إضافة إلى محمود عزت وجهاد عصام وعبد الرحيم أحمد وشريف شعشاعي، والعمل من تأليف رأفت رضا وإخراج محب وديع.

وتدور قصة العمل حول شركة دعاية وإعلان تسمى "كواليس"، وترتكز الدراما على علاقات الموظفين ببعضهم البعض والتحديات والمشاكل اليومية التي تواجههم وسط اختلافات الثقافات والعادات والطبقات الاجتماعية وأحلامهم، وتجسد خلاله سلمى شخصية فتاة متواضعة ومجتهدة في عملها تعيش حياتها في منتهى البساطة والجدية بعيدا عن الواسطة.

هيدي كرم إنستجرام الفيديو مسلسل كواليس نورهان شعيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم

بروتوكول تعاون

افتتاح منفذ دائم لبيع إصدارات هيئة الكتاب في مكتبة مصر العامة بأسوان

صدى البلد

محافظ الجيزة: مهرجان للتمور بالواحات البحرية لتسويق منتجات المزارعين محليا ودوليا

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد