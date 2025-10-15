تربيتك غلط.. هيدي كرم توجه رسالة ونصيحة للسيدات

نشرت الفنانة هيدي كرم، فيديو على حسابها الخاص بموقع إنستجرام توجه من خلاله رسالة ونصيحة إلى السيدات.

وقالت هيدي كرم في الفيديو: “إحنا اتربينا على إنه أنتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، أنتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته”.

وتابعت: “لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن أنتي مابتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط”.



واختتمت هيدي: “لأن الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر إن أنتي زوجة وقفتي معاه ودعمتيه”.

مسلسل كواليس

وتشارك الفنانة هيدي كرم في مسلسل كواليس، وقالت في تصريحات خاصة لموقع لصدي البلد الإخباري: "بجسد شخصية تسمي سلمي ، هي قناة بسيطة و مجتهدة تعمل بجد بعيداً عن الواسطة.

وأوضحت أن المسلسل من النوع الاجتماعي ويدور حول مشاكل اجتماعية في بيئة عمل محددة.



ويضم فريق عمل المسلسل توليفة من الفنانين من بطولة هيدي كرم ونورهان شعيب وكريم الحسيني وعبد المنعم رياض وعفاف مصطفى، بجانب صلاح الدالي وأحمد رأفت وياسمين رحمي وأحمد سالم وإبراهيم غريب ونيفين التوني، إضافة إلى محمود عزت وجهاد عصام وعبد الرحيم أحمد وشريف شعشاعي، والعمل من تأليف رأفت رضا وإخراج محب وديع.

وتدور قصة العمل حول شركة دعاية وإعلان تسمى "كواليس"، وترتكز الدراما على علاقات الموظفين ببعضهم البعض والتحديات والمشاكل اليومية التي تواجههم وسط اختلافات الثقافات والعادات والطبقات الاجتماعية وأحلامهم، وتجسد خلاله سلمى شخصية فتاة متواضعة ومجتهدة في عملها تعيش حياتها في منتهى البساطة والجدية بعيدا عن الواسطة.