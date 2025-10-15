هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة لافتة باللون الوردي، حيث ظهرت بفستان قصير بتصميم عصري يجمع بين النعومة والجُرأة.

جاء الفستان من قماش التول الناعم، بكتفين مكشوفين وتفاصيل منفوشة من الأعلى أضفت عليه لمسة أنثوية، بينما جاء الجزء السفلي بقَصّة قصيرة تُبرز أناقتها.

وأكملت هيفاء الإطلالة بجوارب وردية طويلة تحمل رسومات بسيطة، وحذاء بكعب عالٍ بنفس اللون، كما اختارت حقيبة يد كبيرة باللون الأزرق مع أخرى صغيرة باللون الأبيض، وأضافت لمسة مرحة بنظارات شمسية صفراء حملتها بيدها.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها، مع تسريحة شعر كلاسيكية مموجة زادت من جاذبية الإطلالة

وإليكم صور هيفاء وهبي: