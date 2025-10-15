قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

استخراج شهادة الميلاد المميكنة
استخراج شهادة الميلاد المميكنة
خالد يوسف

يتساءل الكثير من المواطنين على خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025، خاصة أنها من الأوراق الأساسية التي يحتاجها الفرد عند التقديم في الجهات الحكومية، ويتم إصدارها من السجلات المدنية، لكن مع التطور التكنولوجي وحرص الدولة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا؛ من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين أتاحت خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025، بحيث يستطيع الفرد استخراجها من المنزل، وهو ما يوفر الوقت والمجهود.

خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين

يتم استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يتم إصدارها دون الحاجة إلى الذهاب للسجلات المدنية وتوصيلها إلى عنوانك، لكن هناك بعض الضوابط الخاصة بالاستفادة من هذه الخدمة.

أولا: أن يكون استخراج شهادة الميلاد لثاني مرة بعد استخراجها أول مرة من السجل المدني. 

ثانيا: كتابة المعلومات بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

أما خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين، فهي كالتالي:

ـ الدخول على بوابة مصر الرقمية كونها تقدم خدمة استخراج شهادة الميلاد.

ـ إنشاء حساب عبر المنصة أو تسجيل الدخول في حال امتلاكك لحساب على المنصة.

ـ الضغط على أيقونة تصفح كل الخدمات الموجودة في أعلى الشاشة.

ـ النقر على أيقونة خدمات الأحوال المدنية الموجود أمامك على الشاشة.

ـ الضغط على أيقونة شهادة الميلاد،  لتنتقل إلى صفحة تسجيل البيانات.

ـ كتابة البيانات بشكل صحيح في الخانات المخصصة أمامك.

ـ اضغط على تسجيل وانتظر التواصل معك للحصول على الشهادة.

استخراج شهادة ميلاد من السجل المدني

يفضل عدد من الأشخاص استخراج شهادة ميلاد من السجل المدني، والتي يحتاج الفرد إلى الذهاب إلى أقرب سجل مدني خاص به، وطلب إصدار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، من خلال الخطوات التالية:

ـ التوجه إلى مكتب استخراج شهادة الميلاد داخل السجل المدني.

ـ طلب إصدار شهادة الميلاد من مكتب إصدار شهادات الميلاد.

ـ تقديم كافة المعلومات التي يطلبها الموظف منك لاستخراج الشهادة.

ـ يتم استخراج الشهادة في ظرف دقائق معدودة.

استخراج شهادة ميلاد من البريد

تتوفر خدمة استخراج شهادة ميلاد من البريد أيضا، وهو ما يوضح حرص الدولة على توفير العديد من الأماكن لاستخراج الأوراق الرسمية بكل سهولة، حيث أعلن البريد المصري عبر حسابه على «فيسبوك» عن إمكانية استخراج شهادة ميلاد من البريد من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد وطلب استخراج شهادة ميلاد وتقديم كل المعلومات التي يطلبها الموظف لاستخراجها، كما يمكن طلب الشهادة من البريد من خلال الاتصال برقم 16789.

موقع وزارة الداخلية استخراج شهادة ميلاد

يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية، واستخراج شهادة ميلاد من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.  

ويمكن الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية، وتسجيل حساب على الموقع، ثم الضغط على أيقونة خدمات، واختيار خدمة شهادة الميلاد، وتسجيل البيانات المطلوبة، ثم اختيار خدمة الدفع وانتظار استلامها.

شهادة الميلاد المميكنة الأوراق الأساسية بوابة مصر الرقمية

