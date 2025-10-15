قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026
الإغاثة الطبية في غزة: ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحّة
التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انخفاض 5 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

الفراخ والبيض
الفراخ والبيض
خالد يوسف

تراجعت أسعار الفراخ صباح اليوم الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر 2025، بقيمة 5 جنيهات، على مستوى بعض المزارع والأسواق المحلية، كذلك مختلف أصناف الطيور والدواجن ومنتجاتها.

 فيما سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، استقرارا نسبيا، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم

ـ بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء، نحو 63 جنيها داخل المزرعة، مقابل سعر تراوح بين 74 و75 جنيها في الأسواق المحلية.

ـ بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة، نحو 110 جنيهات مقابل 135 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة، حوالي 100 جنيه في المتوسط مقارنة بـ110 و114 جنيها في الأسواق المحلية، وبحسب النطاق الجغرافي للمنطقة.

ـ بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 50 جنيها داخل المزرعة، مقارنة بنحو 61 و65 جنيها داخل السوق المحلية.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ تراوح سعر كيلو البانيه 170 و200 جنيه في المتوسط، لدى معظم محلات بيع الدواجن، ويتفاوت السعر وفقا للمنطقة.

ـ بلغ سعر كيلو الأوراك نحو 80 جنيها في السوق المحلية.

ـ وصل كيلو الكبد والقوانص نحو 90 و110 جنيهات داخل الأسواق المحلية.

ـ بلغ سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 115 جنيها في الأسواق المحلية

ـ بلغ سعر كيلو أجنحة وهياكل الدواجن نحو 55 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ بلغ سعر كيلو صدور الفراخ نحو 110 جنيهات داخل السوق.

أسعار البط اليوم

ـ بط بلدي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114  الى 115 جنيها.

ـ بط فرنساوي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 69 الى 70 جنيها.

ـ بط مسكوفي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94  الى 95 جنيها.

ـ بط بغالي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 74 الى 75 جنيها.

ـ بط مولار.. تراوح سعر الكيلو ما بين 79 الى 80 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ـ رومي أبيض.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94  الى 95 جنيها.

ـ رومي أسمر.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114 الى 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

ـ بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة، 130 جنيها مقارنة بما بين 135 و150 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيها في المزرعة مقابل 165 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض البلدي داخل المزرعة، نحو 145 جنيها مقابل تراوح بين 165 و175 جنيها في السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض اسعار الدواجن أسعار الفراخ سعر الفراخ البيضاء الفراخ البلدي سعر كيلو الفراخ الساسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

ترشيحاتنا

المدرسة

طالبة: ماما رافضة أروح المدرسة أتصرف إزاي؟.. أميرة رسلان تجيب

الدكتورة أميرة رسلان

طفلة: ماما بتتصنت على تليفوناتي اتصرف إزاي؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: كلمة "اتخذ" في القرآن لها 13 معنى.. وده من دلائل الإعجاز البلاغي

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد