انخفاض 5 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجعت أسعار الفراخ صباح اليوم الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر 2025، بقيمة 5 جنيهات، على مستوى بعض المزارع والأسواق المحلية، كذلك مختلف أصناف الطيور والدواجن ومنتجاتها.

فيما سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، استقرارا نسبيا، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم

ـ بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء، نحو 63 جنيها داخل المزرعة، مقابل سعر تراوح بين 74 و75 جنيها في الأسواق المحلية.

ـ بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة، نحو 110 جنيهات مقابل 135 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة، حوالي 100 جنيه في المتوسط مقارنة بـ110 و114 جنيها في الأسواق المحلية، وبحسب النطاق الجغرافي للمنطقة.

ـ بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 50 جنيها داخل المزرعة، مقارنة بنحو 61 و65 جنيها داخل السوق المحلية.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ تراوح سعر كيلو البانيه 170 و200 جنيه في المتوسط، لدى معظم محلات بيع الدواجن، ويتفاوت السعر وفقا للمنطقة.

ـ بلغ سعر كيلو الأوراك نحو 80 جنيها في السوق المحلية.

ـ وصل كيلو الكبد والقوانص نحو 90 و110 جنيهات داخل الأسواق المحلية.

ـ بلغ سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 115 جنيها في الأسواق المحلية

ـ بلغ سعر كيلو أجنحة وهياكل الدواجن نحو 55 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ بلغ سعر كيلو صدور الفراخ نحو 110 جنيهات داخل السوق.

أسعار البط اليوم

ـ بط بلدي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114 الى 115 جنيها.

ـ بط فرنساوي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 69 الى 70 جنيها.

ـ بط مسكوفي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94 الى 95 جنيها.

ـ بط بغالي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 74 الى 75 جنيها.

ـ بط مولار.. تراوح سعر الكيلو ما بين 79 الى 80 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ـ رومي أبيض.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94 الى 95 جنيها.

ـ رومي أسمر.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114 الى 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

ـ بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة، 130 جنيها مقارنة بما بين 135 و150 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيها في المزرعة مقابل 165 جنيها داخل السوق المحلية.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض البلدي داخل المزرعة، نحو 145 جنيها مقابل تراوح بين 165 و175 جنيها في السوق المحلية.