براتب يصل إلى 500 دولار.. فرص عمل جديدة بشركة لبنانية كبرى

يبحث عدد كبير من الشباب المصري، عن فرصة عمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأوروبية، الا أن الفرص المتاحة بشكل أكبر تكون من خلال السفر للدول العربية، التي تفتح ذراعيها للشباب المصري الجاد، ويكون التواصل عبر القنوات الشرعية، ممثلة في وزارة العمل المصرية.

فرص عمل للمهن الفنية المتخصصة في لبنان

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، للعمل في شركة فارما بلبنان، في عدد من المهن الفنية المتخصصة، تشمل كهربائي وميكانيكي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل متميزة للشباب المصري بالخارج، وفتح أسواق جديدة للعمل في الدول العربية.

وأوضح الوزير أن التقديم بدأ أمس الخميس ولمدة 5 أيام متتالية، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، بالضغط هـنــا.

الوظائف المطلوبة في لبنان

أشار وزير العمل إلى أن الوظائف المطلوبة تشمل:

كهربائي: لديه خبرة في فحص شبكة الأسلاك والتجهيزات الكهربائية مثل قواطع التيار ولوحات التوزيع.

ميكانيكي معدات: خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية داخل آلات تصنيع المواد الغذائية.

فني كهروميكانيكي (كهرباء وميكانيكا): خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية للآلات الصناعية.

ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية (HVAC): خبرة في صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية في بيئة صناعية أو غذائية.

الرواتب المحددة من الشركة اللبنانية

أكد الوزير، أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج الوزارة لدعم العمالة المصرية بالخارج، وتوفير وظائف لائقة بشروط ومزايا مجزية.

وأشار إلى أن الراتب الشهري يصل إلى 500 دولار أمريكي، إضافة إلى توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال، وتذكرة سفر ذهابًا وعودة، مع تحمل صاحب العمل تكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل بالكامل.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن شروط القبول في الوظائف المعلنة تتضمن:

ـ مدة التعاقد 3 سنوات قابلة للتجديد.

ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

ـ ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

ـ يشترط حصول العامل على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المتقدم لها.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة، مؤكدة أن الوزارة تتابع عملية الاختيار بالتنسيق الكامل مع الشركة اللبنانية لضمان حقوق العمال المصريين في الخارج.