قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

براتب يصل إلى 500 دولار.. فرص عمل جديدة بشركة لبنانية كبرى

وزارة العمل
وزارة العمل
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من الشباب المصري، عن فرصة عمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأوروبية، الا أن الفرص المتاحة بشكل أكبر تكون من خلال السفر للدول العربية، التي تفتح ذراعيها للشباب المصري الجاد، ويكون التواصل عبر القنوات الشرعية، ممثلة في وزارة العمل المصرية.

فرص عمل للمهن الفنية المتخصصة في لبنان

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، للعمل في شركة فارما بلبنان، في عدد من المهن الفنية المتخصصة، تشمل كهربائي وميكانيكي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل متميزة للشباب المصري بالخارج، وفتح أسواق جديدة للعمل في الدول العربية.

وأوضح الوزير أن التقديم بدأ أمس الخميس ولمدة 5 أيام متتالية، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، بالضغط هـنــا.

الوظائف المطلوبة في لبنان

أشار وزير العمل إلى أن الوظائف المطلوبة تشمل:

كهربائي: لديه خبرة في فحص شبكة الأسلاك والتجهيزات الكهربائية مثل قواطع التيار ولوحات التوزيع.

ميكانيكي معدات: خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية داخل آلات تصنيع المواد الغذائية.

فني كهروميكانيكي (كهرباء وميكانيكا): خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية للآلات الصناعية.

ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية (HVAC): خبرة في صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية في بيئة صناعية أو غذائية.

الرواتب المحددة من الشركة اللبنانية

أكد الوزير، أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج الوزارة لدعم العمالة المصرية بالخارج، وتوفير وظائف لائقة بشروط ومزايا مجزية.

وأشار إلى أن الراتب الشهري يصل إلى 500 دولار أمريكي، إضافة إلى توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال، وتذكرة سفر ذهابًا وعودة، مع تحمل صاحب العمل تكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل بالكامل.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن شروط القبول في الوظائف المعلنة تتضمن:

ـ مدة التعاقد 3 سنوات قابلة للتجديد.

ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

ـ ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

ـ يشترط حصول العامل على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المتقدم لها.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة، مؤكدة أن الوزارة تتابع عملية الاختيار بالتنسيق الكامل مع الشركة اللبنانية لضمان حقوق العمال المصريين في الخارج.

فرص عمل جديدة فرص عمل جديدة بشركة لبنانية فرصة عمل في الخارج فرص عمل للمهن الفنية المتخصصة شركة فارما بلبنان وزير العمل محمد جبران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

ترامب و بوتين

ترامب يشكر بوتين بعد تصريحه بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها

ستارمر وماكرون والمستشار الألماني

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وجهود مصر وقطر وتركيا بشأن غزة

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد