عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس رغم وقف إطلاق النار في غزة
تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة
أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
مراسل الحدث: ترامب سيدلي بكلمة عن زيارة الشرق الأوسط بعد قليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حتى 4 نوفمبر.. وظائف قيادية شاغرة في التنظيم والإدارة

خالد يوسف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية ضمن المجموعة التخصصية، في إطار خطة الجهاز لتعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم الإدارات القانونية والتنظيمية على مستوى قطاعات الدولة المختلفة، حيث يستمر التقديم الإلكتروني خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025.

الوظائف المطلوبة

مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للأجهزة التنفيذية والأمن والعدالة

المهام: إدارة أعمال الدعم القانوني للوحدات الإدارية في نطاق الأجهزة التنفيذية والأمن والعدالة، والرد على استفساراتها في مجالات الخدمة المدنية.

الشروط:

ـ مؤهل عالٍ في القانون.

ـ قضاء سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو 17 عامًا من الخبرة تتفق مع طبيعة العمل.

ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي وإحدى اللغات الأجنبية.

المهارات المطلوبة: الإدارة والتخطيط، حل المشكلات، التحليل، تطوير الذات، وامتلاك مهارات اتصال فعالة.

مدير عام الإدارة العامة لإعلانات التوظف

المهام: الإشراف على أعمال بوابة الوظائف الحكومية، وإدارة نشر الإعلانات الوظيفية الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الشروط:

ـ مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.

ـ خبرة لا تقل عن 17 عامًا أو قضاء سنة على الأقل في وظيفة أول (أ).

المهارات: إدارة فرق العمل، التنظيم والدقة، حل المشكلات، والقدرة على الإنجاز في المواعيد المحددة.

مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة مديريات الوجه القبلي

المهام: متابعة ودعم مديريات التنظيم والإدارة في محافظات الوجه القبلي، وتقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة الأداء.

الشروط:

ـ مؤهل عالٍ مناسب.

ـ خبرة 17 عامًا أو عام في وظيفة أول (أ).

المهارات: القيادة والإشراف، حل المشكلات، الإلمام بالقوانين والتشريعات، وتطوير الذات.

مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة مديريات الوجه البحري

المهام: إدارة أعمال الدعم الفني والمتابعة لمديريات التنظيم والإدارة في محافظات الوجه البحري، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

الشروط:

ـ مؤهل عالٍ مناسب.

ـ خبرة 17 عامًا أو عام في وظيفة أول (أ).

المهارات: إدارة فرق العمل، المتابعة، اتخاذ القرار، والتطوير المؤسسي.

مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني لقطاع التنمية الاقتصادية

المهام: تقديم الدعم القانوني للوحدات التابعة لقطاع التنمية الاقتصادية، لا سيما في شؤون الخدمة المدنية والتعيينات والإعارات.

الشروط:

ـ مؤهل عالٍ في القانون.

ـ قضاء سنة في وظيفة أول (أ) أو 17 عامًا من الخبرة المتصلة بطبيعة العمل.

المهارات: القيادة، التحليل القانوني، تطوير الذات، والقدرة على الإشراف وإدارة الفريق.

مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني لقطاع البنية التحتية والمرافق

المهام: إدارة أعمال الدعم القانوني للوحدات التابعة لقطاع البنية التحتية والمرافق، ومتابعة الاستفسارات القانونية بشأن التعيينات والندب والإعارات وإنهاء الخدمة.

الشروط:

ـ مؤهل عالٍ في القانون.

ـ خبرة 17 عامًا أو عام في وظيفة أول (أ).

المهارات: القيادة، التحليل القانوني، حل المشكلات، والإلمام بالقوانين المنظمة للعمل الإداري.

المستندات المطلوبة

ـ بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به المؤهلات وتقارير الكفاية والخبرة والدورات التدريبية وخطابات الشكر.

ـ عدد (6) صور شخصية حديثة.

ـ بيان بأبرز الإنجازات ومقترحات التطوير مرفقًا على أسطوانة مدمجة (CD).

ـ خطاب من الإدارة القانونية بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحكمة التأديبية.

ـ صورة شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية، وخطاب تحليل المخدرات من جهة طبية معتمدة.

طريقة التقديم

يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع رفع المستندات الملونة بصيغة JPG، على ألا يتجاوز حجم كل ملف 1 ميجا بايت.

يُرفض الطلب في حال وجود كشط أو عدم وضوح أو اختلاف في البيانات، ويجب إدخال الاسم مطابقًا للرقم القومي والاحتفاظ برقم التسجيل بعد الإتمام.

وظائف قيادية شاغرة التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

