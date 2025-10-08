قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فورا والالتزام بمقترح ترامب
الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026
محلل سياسي: ملف الأسرى محور المفاوضات الأهم والأكثر تعقيدا
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم
السعودية ومصر - مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يوجه بإجراء معايشة لطلاب الجامعات بالأكاديمية العسكرية والشرطة
وزير الزراعة يبحث مع وفد نيجيري رفيع المستوى تعزيز التعاون ونقل الخبرات
حماس تكشف موقفها من إمكانية الاستعانة بقوات تركية في غزة
كونوا سندا للمواطنين.. كلمة وزير الداخلية في حفل تخريج دفعة من طلاب أكاديمية الشرطة
الرئيس السيسي يشكر الله على سلام مصر: الاستقرار ثمرة جهد مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

الهجرة العشوائية لأمريكا
الهجرة العشوائية لأمريكا
خالد يوسف

يترقب الكثير من الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالحصول على رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا (اللوتري الأمريكي 2026)، حيث تنظم وزارة الخارجية الأمريكية برنامج للحصول على تأشيرة للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت تغييرات جذرية خلال هذا العام، أبرزها دفع مبلغ رمزي عند التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية 2026 (اللوتري الأمريكي) بعد أن كان التقديم مجاني.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

يُعد برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2026 من الفرص الهامة للشباب؛ من أجل الحصول على تأشيرة بموجب قانون الهجرة، الذي تم إنشاؤه في عام 1990، والذي يوفر 55000 تأشيرة من خلال اتباع نظام القرعة العشوائية، حيث يقوم الفرد بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إذ يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال اتباع التعليمات الخاصة بالهجرة العشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط هنـــــــــــــا.

التغييرات في برنامج اللوتري الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود تغييرا جوهريا في برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية، وهو دفع رسوم رمزية عند التسجيل بمبلغ يصل إلى 1 دولار أمريكي، حيث إنه من المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار في الذين سيقومون بالتقديم في قرعة 2027 عند التسجيل في موقع الهجرة العشوائية الأمريكية 2026.

شروط التقديم على برنامج الهجرة العشوائية

عن شروط التقديم على برنامج الهجرة العشوائية، فقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم والتي تكون أبرزها ما يلي:

ـ أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

ـ أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (12 سنة دراسية) أو ما يعادلها.

ـ في حال عدم الحصول على شهادة دراسية، يجب إثبات وجود خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مهنة مؤهلة.

ـ يسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل شخص خلال فترة التسجيل، وفي حال تقديم أكثر من طلب يتم استبعاد جميع الطلبات.

ـ يمكن لكل من الزوجين التقديم بشكل منفصل، مع إدراج الطرف الآخر ضمن الطلب كفرد من أفراد الأسرة.

موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026

فيما يخص موعد التقديم على اللوتري الأمريكي 2026، فقد بدأ التسجيل رسميًا في يوم 2 أكتوبر 2024، واستمر حتى 7 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبعد انتهاء فترة التسجيل، لا يسمح بتعديل البيانات أو تقديم طلبات جديدة.

خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي

تتعدد خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026، والتي تبدأ من الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الذي يتيح برنامج تأشيرة التنوع أو ما يطلق عليه اليانصيب الأمريكيdv، والقيام بملئ الاستمارة الخاصة بالهجرة ورفع المستندات، وإليكم طريقة التسجيل بشكل تفصيلي كالتالي:

ـ الدخول على موقع الهجرة الأمريكية 2026 (www.dvlottery.state.gov 2025) وقراءة الشروط الخاصة ببرنامج اللوتري هذا العام.

ـ الدخول على أيقونة اللوتري الأمريكي وملئ الاستمارة الموجودة على الشاشة.

ـ تسجيل البيانات المطلوبة أمامك في الخانات المخصصة بشكل صحيح.

ـ تحديد هوية المتقدم سواء إن كان الشخص نفسه أو للزوجة أو للطفل.

ـ رفع المستندات المطلوبة الخاصة بك مثل الشهادات وجواز السفر.

ـ اضغط على أيقونة تسجيل الطلب وانتظار نتائج قرعة أمريكا 2026.

نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026

فيما يخص نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026، أوضحت وزارة الخارجية، أنه يمكن للمتقدمين لبرنامج DV-2026 التحقق من حالة طلبهم ابتداءً من 3 مايو 2025، عبر صفحة التحقق من الحالة على الموقع الرسمي، باستخدام رقم التأكيد الفريد الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل.

مع ضرورة الاحتفاظ برقم التأكيد حتى 30 سبتمبر 2026 على الأقل، إذ يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة نتائج السحب، أما بالنسبة لمقدمي طلبات برنامج DV-2025، فيمكنهم التحقق حتى 30 سبتمبر 2025.

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الهجرة العشوائية لأمريكا 2026 وزارة الخارجية الأمريكية اللوتري الأمريكي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننسق الخطوات لإسقاط حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة إصلاح

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

وزير الداخلية: السنوات العشر الماضية شهدت نقلة نوعية في قدرات رجال الشرطة

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد