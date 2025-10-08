الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

يترقب الكثير من الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالحصول على رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا (اللوتري الأمريكي 2026)، حيث تنظم وزارة الخارجية الأمريكية برنامج للحصول على تأشيرة للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت تغييرات جذرية خلال هذا العام، أبرزها دفع مبلغ رمزي عند التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية 2026 (اللوتري الأمريكي) بعد أن كان التقديم مجاني.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

يُعد برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2026 من الفرص الهامة للشباب؛ من أجل الحصول على تأشيرة بموجب قانون الهجرة، الذي تم إنشاؤه في عام 1990، والذي يوفر 55000 تأشيرة من خلال اتباع نظام القرعة العشوائية، حيث يقوم الفرد بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إذ يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال اتباع التعليمات الخاصة بالهجرة العشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط هنـــــــــــــا.

التغييرات في برنامج اللوتري الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود تغييرا جوهريا في برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية، وهو دفع رسوم رمزية عند التسجيل بمبلغ يصل إلى 1 دولار أمريكي، حيث إنه من المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار في الذين سيقومون بالتقديم في قرعة 2027 عند التسجيل في موقع الهجرة العشوائية الأمريكية 2026.

شروط التقديم على برنامج الهجرة العشوائية

عن شروط التقديم على برنامج الهجرة العشوائية، فقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم والتي تكون أبرزها ما يلي:

ـ أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

ـ أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (12 سنة دراسية) أو ما يعادلها.

ـ في حال عدم الحصول على شهادة دراسية، يجب إثبات وجود خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مهنة مؤهلة.

ـ يسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل شخص خلال فترة التسجيل، وفي حال تقديم أكثر من طلب يتم استبعاد جميع الطلبات.

ـ يمكن لكل من الزوجين التقديم بشكل منفصل، مع إدراج الطرف الآخر ضمن الطلب كفرد من أفراد الأسرة.

موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026

فيما يخص موعد التقديم على اللوتري الأمريكي 2026، فقد بدأ التسجيل رسميًا في يوم 2 أكتوبر 2024، واستمر حتى 7 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبعد انتهاء فترة التسجيل، لا يسمح بتعديل البيانات أو تقديم طلبات جديدة.

خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي

تتعدد خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026، والتي تبدأ من الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الذي يتيح برنامج تأشيرة التنوع أو ما يطلق عليه اليانصيب الأمريكيdv، والقيام بملئ الاستمارة الخاصة بالهجرة ورفع المستندات، وإليكم طريقة التسجيل بشكل تفصيلي كالتالي:

ـ الدخول على موقع الهجرة الأمريكية 2026 (www.dvlottery.state.gov 2025) وقراءة الشروط الخاصة ببرنامج اللوتري هذا العام.

ـ الدخول على أيقونة اللوتري الأمريكي وملئ الاستمارة الموجودة على الشاشة.

ـ تسجيل البيانات المطلوبة أمامك في الخانات المخصصة بشكل صحيح.

ـ تحديد هوية المتقدم سواء إن كان الشخص نفسه أو للزوجة أو للطفل.

ـ رفع المستندات المطلوبة الخاصة بك مثل الشهادات وجواز السفر.

ـ اضغط على أيقونة تسجيل الطلب وانتظار نتائج قرعة أمريكا 2026.

نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026

فيما يخص نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026، أوضحت وزارة الخارجية، أنه يمكن للمتقدمين لبرنامج DV-2026 التحقق من حالة طلبهم ابتداءً من 3 مايو 2025، عبر صفحة التحقق من الحالة على الموقع الرسمي، باستخدام رقم التأكيد الفريد الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل.

مع ضرورة الاحتفاظ برقم التأكيد حتى 30 سبتمبر 2026 على الأقل، إذ يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة نتائج السحب، أما بالنسبة لمقدمي طلبات برنامج DV-2025، فيمكنهم التحقق حتى 30 سبتمبر 2025.