خلال أيام قليلة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2025

يترقب ملايين المواطنين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، وذلك مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي في الاستعداد لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، ضمن جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

موعد معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 للمستفيدين من البرنامج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ «ميزة» المنتشرة بجميع المحافظات.

ويأتي صرف المعاش ضمن الجدول الشهري المنتظم الذي حددته الوزارة، لضمان وصول الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة في المواعيد المحددة، دون تأخير أو تزاحم أمام منافذ الصرف.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2025 إلكترونيًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو البوابة المخصصة لبرنامج «تكافل وكرامة».

ـ اختيار خدمة «تكافل وكرامة» أو خيار الاستعلام عن المعاش.

ـ إدخال الرقم القومي المكوَّن من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك بدقة.

ـ في بعض الحالات، قد يُطلب منك تحديد الشهر الذي ترغب بالاستعلام عنه.

ـ وأخيرًا، الضغط على «زر استعلام» أو ما يعادله في الواجهة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

ـ ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أوراق الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم ولكل فرد بالغ في الأسرة.

ـ شهادات الميلاد المميّكنة للأطفال في الأسرة.

ـ وثائق الحالة الاجتماعية «قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة أو إثبات الهجر إن وجدت».

ـ شهادة طبية أو تقرير من اللجنة الطبية في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة التي تمنع القدرة على العمل.

ـ إثبات إقامة أو سكن «عنوان».

ـ قيد دراسي أو إثبات التحاق الأبناء بالمدارس أو الجامعات إن كانوا طالبين.

ـ مستندات إضافية حسب الحالة: «شهادة وفاة، وثائق هجرة، إقرار وصاية لليتامى، شهادة السجن إذا كان الأب أو الأم في السجن»، وما إلى ذلك.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2025

ـ الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا.

ـ كبار السن فوق 65 عامًا دون مصدر دخل.

ـ ذوي الإعاقة.

ـ الأيتام.

ـ النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات.

ـ أطفال المدارس من الأسر المستحقة للدعم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن لصرف المعاش وهي:

ـ ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

ـ مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ـ منافذ فوري وكروت ميزة الإلكترونية.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي في أنحاء الجمهورية.