برقم العداد.. طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحصيل فواتير الكهرباء عن استهلاك الشهر الماضي، ويرغب عدد كبير من المواطنين، في معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر أكتوبر 2025، من أجل سداد الفواتير المتأخرة، وتجنب الغرامات المالية التي تفرضها شركات الكهرباء على التأخر في السداد.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

ـ تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هنــــــــا.

ـ اختيار أيقونة «خدمات».

ـ الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

ـ بعد ذلك يلزم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

ـ ثم كتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

ـ سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

ـ الضغط على أيقونة «الاستعلام».

ـ وفي النهاية، تظهر قيمة فاتورة كهرباء.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر

ـ الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

ـ اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

ـ بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

ـ الضغط على إرسال الطلب.

ـ بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

ـ اختيار طريقة السداد المناسبة.

أماكن سداد فاتورة عداد الكهرباء

وتتعدد الأماكن التي يمكن من خلال سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر، وهي: «مكاتب البريد، ممكن، وقتي، تمام، سداد، ضامن، البنك الزراعي، مصاري، Bee، أمان».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ـ الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

ـ اضغط على أيقونة «الخدمات».

ـ اختار «الاستعلام عن الفواتير».

ـ اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

ـ كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

ـ ادخل قراءة العداد.

ـ ادخل الكود الخاص بك.

ـ اضغط استعلام.

ـ ظهور الرسوم المقرر دفعها.