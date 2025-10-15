وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن انقطاع واسع للكهرباء في عدة مناطق من البلاد، بعد تعرض البنية التحتية للطاقة لسلسلة من الضربات الجوية الروسية خلال الليل، استهدفت منشآت كهرباء وغاز رئيسية.

وذكرت شركة "نافتوجاز" الأوكرانية أن إحدى محطاتها للطاقة الحرارية وعددًا من منشآت الغاز التابعة لها قد تضررت جراء القصف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجي كوريتسكي، في منشور على فيسبوك: "هذه المنشآت لا علاقة لها بالأهداف العسكرية. يحاول الروس حرمان أوكرانيا من الغاز والتدفئة والضوء في الشتاء... سنعيد كل شيء إلى نصابه".

وبحسب كوريتسكي، فإن هذه الهجمات تمثل ثالث موجة من الضربات التي تطال البنية التحتية للغاز خلال أسبوع، مع استهداف مواقع إنتاجية في منطقة خاركيف، فضلاً عن منشآت سابقة في منطقتي سومي وتشرنيغو.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن الطائرات المسيرة الروسية تسببت في أضرار بالغة في مرافق الطاقة في عدة مناطق، من بينها دنيبروبيتروفسك، مما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي. فيما أكدت شركة "أوكرينيرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء أن قيودًا على إمدادات الطاقة فُرضت في سبع مناطق، معظمها في شرق البلاد.

وفي المقابل، أعلن حاكم منطقة باشكورتوستان الروسية، راضي خبيروف، أن مجمع "غازبروم نفطخيم سالافات" للبتروكيماويات استأنف عمله بشكل طبيعي، بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال في بيان عبر تيليغرام: "تم التخلص من عواقب هذه الغارات بسرعة".

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية أوليكسيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، ومستوطنة نوفوبافليفكا في دونيتسك.