قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
يواصل الارتفاع.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية
أحمد صبحي: الثقة والغدر جوهر الدراما في مسلسل أزمة ثقة
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن انقطاع واسع للكهرباء في عدة مناطق من البلاد، بعد تعرض البنية التحتية للطاقة لسلسلة من الضربات الجوية الروسية خلال الليل، استهدفت منشآت كهرباء وغاز رئيسية.

وذكرت شركة "نافتوجاز" الأوكرانية أن إحدى محطاتها للطاقة الحرارية وعددًا من منشآت الغاز التابعة لها قد تضررت جراء القصف. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجي كوريتسكي، في منشور على فيسبوك: "هذه المنشآت لا علاقة لها بالأهداف العسكرية. يحاول الروس حرمان أوكرانيا من الغاز والتدفئة والضوء في الشتاء... سنعيد كل شيء إلى نصابه".

وبحسب كوريتسكي، فإن هذه الهجمات تمثل ثالث موجة من الضربات التي تطال البنية التحتية للغاز خلال أسبوع، مع استهداف مواقع إنتاجية في منطقة خاركيف، فضلاً عن منشآت سابقة في منطقتي سومي وتشرنيغو.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن الطائرات المسيرة الروسية تسببت في أضرار بالغة في مرافق الطاقة في عدة مناطق، من بينها دنيبروبيتروفسك، مما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي. فيما أكدت شركة "أوكرينيرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء أن قيودًا على إمدادات الطاقة فُرضت في سبع مناطق، معظمها في شرق البلاد.

وفي المقابل، أعلن حاكم منطقة باشكورتوستان الروسية، راضي خبيروف، أن مجمع "غازبروم نفطخيم سالافات" للبتروكيماويات استأنف عمله بشكل طبيعي، بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال في بيان عبر تيليغرام: "تم التخلص من عواقب هذه الغارات بسرعة".

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية أوليكسيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، ومستوطنة نوفوبافليفكا في دونيتسك.

وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع واسع للكهرباء أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية الطاقة الأوكرانية انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لبحث احتياجات المركز..محافظ الجيزة يعقد لقاءً مفتوحًا مع أهالي ومشايخ الواحات البحرية

صورة أرشيفية

تنفيذ أعمال رصف شارع خالد بن الوليد وإلغاء إشارة سيدي بشر بالإسكندرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

دعم المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية..محافظ الجيزة يتفقد مصنع الجود لإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون بالواحات البحرية

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد