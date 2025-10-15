باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة السياسية، أنه لولا جاهزية مصر لما تم إقامة قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي كان مناسبًا، خاصة بعد أن أصبح لمصر ثقل كبير في المحافل الدولية.

وقالت ماريان جرجس، خلال لقاء لها عبر فضائية "النيل للأخبار"، إن الدولة المصرية وشخصية الرئيس السيسي تمتلكان ثقلًا كبيرًا لدى قادة العالم، مؤكدة أنه تم قبول دعوة الرئيس للعمل على تنفيذ اتفاقية السلام.

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية أن المقومات التي تتمتع بها مصر جعلتها دولة مناسبة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق قمة السلام، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دعا الرئيس السيسي ليكون عضوًا في مجلس السلام.